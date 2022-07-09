{المدينة المفقودة }.. من الخيال إلى الواقع

أشواق النعيمي

قد تتحول الرواية الورقية لكاتبة رومانسية إلى واقع تعيش أحداثه وتفاصيله فعليا في المكان ذاته وبصورة أكثر خيالا وغرابة ورومانسية تلك هي فكرة فيلم “المدينة المفقودة “د” الذي يبدأ بمشهد يتسم بالإثارة والتشويق، يأخذ المشاهد إلى عمق فضاء خيالي ثم يعود به مسرعا إلى الواقع بنطق البطلة لكلمة “مسح”، ليكتشف أن المشهد كان مجرد تجسيد درامي لحدث متخيل تدور أحداثه داخل مخيلة لوريتا سيج مؤلفة الرواية وهي تؤدي دور البطلة في حوار مع شخصيات المشهد للوصول إلى نهاية مقنعة للفصل الأخير من روايتها

أدت دور الكاتبة النجمة ساندرا بولوك الحائزة على جائزة الأوسكار عام 2010 عن فيلمها “البعد الآخر”(2009)، عجزت لوريتا عن نشر كتاب يتحدث عن الاستعمار الإسباني في المحيط الأطلسي فقررت أن تخوض غمار التأليف الروائي في سلسلة تجري أحداثها في جزيرة أطلسية منسية تسكنها قبيلة (د) وهو اختصار قديم لاسم القبيلة لصعوبة نطقه من قبل المستعمرين الأوروبيين، تبدأ أحداث الفيلم حين قررت بيث منتجة الرواية القيام بجولة ترويجية لزيادة مبيعاتها، تتضمن الجولة حفلات توقيع ولقاءات مباشرة مع القراء برفقة آلان عارض الأزياء ونجم غلاف روايتها والصورة المفترضة لبطل روايتها داش مكماهون الذي لعب دوره نجم الكوميديا تشانينج تاتوم .

بلقطة كوميدية مثيرة تمكن الأخوان ادم وآرون ني مخرجا الفيلم من معالجة موقف الصدمة التي أصابت لوريتا حين أدركت أن حكم القراء على كتابها يستند لغلافه، وأنها خارج دائرة اهتمامهم خاصة النساء، وخارج دائرة الضوء التي سُلطت في المسرح على داش بطلها الوسيم. يتشبث آلان بالصورة الوهمية للبطل المفترض ويعيش حلم تفاصيلها، في المقابل تسعى لوريتا إلى نسف الوهم بتذكيره أن الشخصية من اختراعها وأنه مجرد عارض أزياء اختارته لغلاف روايتها عشوائيا. ولإنهاء هذا الالتباس أعلنت الكاتبة أمام جمهورها أن دوره أصبح من الماضي ولا وجود له في الجزء المقبل، ومن قراء الرواية يظهر فيرفاكس الثري المهووس بالقطع الأثرية النادرة يجسد دوره دانيال رادكليف بطل سلسلة أفلام هاري بوتر . يكتشف فيرفاكس أن الجزيرة التي تقع فيها أحداث الرواية موجودة فعلا، والتاج الناري الأسطوري الذي يعود لتاها زوجة كالامان زعيم القبيلة ما زال مدفونا في مكان ما في تلك الجزيرة، يخطف فيرفاكس لوريتا لمساعدته في ترجمة لغة قبائل الجزيرة القديمة والعثور على التاج، ويسافر آلان إلى الجزيرة في محاولة لإنقاذها لتبدأ سلسلة من المطاردات والمغامرات المشابهة لأحداث الرواية الورقية.

اتبع الإخراج تكنيك التشكيل العمودي لحركة المشاهد الدرامية، خاصة مشاهد لوريتا التي تستند في ردود أفعالها وتحديد مسار حركتها على الخبرات السابقة وتستحضر في معالجة المواقف نتائج البحوث العلمية التي كتبتها عن الجزيرة والقبائل التي عاشت فيها، فينفتح المشهد طوليا باتجاه الماضي، مستدعيا ما تخزنه الذاكرة من معلومات تتناسب مع الحدث الآني، تتخللها مفارقات ساخرة وأخرى مفتعلة غير مقنعة كمشهد موت جاك ترينر الذي أدى دوره القصير النجم براد بيت، لعبت الإضاءة دورا بارزا في تشكيل معالم الصورة الشعرية في بعض المشاهد الرومانسية ولإظهار ملامح التأثر والانفعال في وجوه الشخصيات، باستخدام تقنية الإضاءة العامة المنخفضة وموازنتها بضوء يسلط على مناطق وزوايا محددة لخلق نوع من التباين الضوئي المساند لطبيعة الحدث الدرامي، وفي مشهد اختطاف الكاتبة لجأ المخرج لتضخيم الحدث إلى الإضاءة الخلفية الحادة لمحاكاة هالة أضواء طائرة صغيرة اكتسحت المكان بالتزامن مع قوة التيار الهوائي المندفع لتغيب ملامح الوجوه والأشياء.

تحيلنا أجواء الغابات الاستوائية والشلالات وبعض المشاهد إلى سلسلة أفلام الإثارة والأكشن أنديانا جونز.

الفيلم الذي أنتجته في ثمانينيات القرن الماضي شركة باراماونت بيكتشرز منتجة فيلم “المدينة المفقودة “د”، ويحيلنا الاسم إلى فيلم المغامرات “المدينة المفقودة “زد ” حين أرسلت جمعية الجغرافيين الملكية في عهد إدورد الثالث ملك بريطانيا فاوست في مهمة إلى بوليفيا فيسعى للبحث عن الذهب في مدينة مفقودة في غابات الأمازون، ويحمل الفيلم رسالة إنسانية لمناهضة العنصرية وتسليط الضوء على حروب الإبادة ضد سكان أميركا الجنوبية الأصليين فهل يحمل فيلم “المدينة المفقودة د ” في طياته رسالة معينة؟

لم يخل الفيلم الذي جمع بين أسلوب “الأكشن” والكوميديا من رؤية رومانسية فلسفية تُغلب الجانب المعنوي على المادي لتحقيق السعادة، حول تلك القيمتين تتصاعد وتيرة الصراع الدرامي حتى النهاية. من الجدير بالذكر أن الفيلم حقق منذ الأسبوع الأول للعرض نجاحا جماهيريا كبيرا وعائدات ضخمة وتقييمات إيجابية مرتفعة من قبل النقاد والمشاهدين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط