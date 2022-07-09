امتلاء فنادق وموتيلات دهوك بالسائحين

زار نحو 900 الف سائح محافظة دهوك، في اقليم كوردستان، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2022.

وازداد عدد السائحين القاصدين محافظة دهوك، هذا العام، بنسبة 31% مقارنة بالعام الماضي 2021.

مريم حكمت، جاءت من استراليا الى بغداد لزيارة عائلتها، وجاءت معهم الى محافظة دهوك لقضاء العيد، حيث قالت لشبكة رووداو الاعلامية انه “منذ عشر سنوات لم أزر المنطقة، وبصراحة تطورت جدا”، واصفة المنظر بأنه “جميل جدا”.

يوجد نحو 200 فندق ومكان مخصص لإقامة السائحين في دهوك، وحسب جمعية فنادق دهوك فإن غالبية تلك الأماكن امتلأت بالسائحين.

رئيس جمعية فنادق دهوك إحسان عيسى، قال : “امتلأ نحو 90% من الفنادق والموتيلات بالسياح، ونتوقع ان تصل النسبة الى 100% بحلول العيد، ويمكن ان تتجاوز ذلك، لذلك نحن نخطط بالتنسيق مع مديرية السياحة لتأمين اماكن اخرى لمبيت السياح في حال امتلاء الاماكن المخصصة لهم”.

مديرية السياحة في دهوك تتوقع وصول نحو 50 الف سائح الى المحافظة خلال ايام عيد الأضحى، وهي اتفقت مع عدة شركات سياحية من اجل جذب مزيد من السائحين.

المتحدث باسم مديرية السياحة في دهوك ريوار محمد رشيد، قال ان “الطبيعة الجميلة لمحافظة دهوك مناسبة لجذب السياح اليها خلال فصول السنة الأربعة، وافتتاح عدد من الاماكن السياحية الجديدة في دهوك عامل لجذب عدد اكبر من السياح الى المنطقة”.

واضاف ريوار محمد رشيد انه “ومنذ عام 2022 تم انشاء نحو 20 موقعا سياحيا جديدا في دهوك، وهناك بعض الاماكن قيد الانشاء وبعضها قيد الترميم”.

يوجد في محافظة دهوك اكثر من 900 موقع سياحي، وفيها بعض المصايف المشهورة على مستوى العراق والعالم.

في عام 2020 زار نحو 500 الف سائح محافظة دهوك، وفي عام 2021 ارتفع العدد ثلاثة اضعاف ووصل الى مليون و500 الف سائح، وحسب خطة مديرية السياحة في محافظة دهوك سيرتفع هذا العدد اكثر هذا العام.

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