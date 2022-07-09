بايدن يلغي تصنيف أفغانستان كحليف رئيس من خارج “الناتو”

قدّم الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأربعاء، إشعاراً بنيته إلغاء تصنيف أفغانستان كحليف رئيس من خارج حلف شمال الأطلسي، في رسالة وجهها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بحسب ما أورد موقع البيت الأبيض على شبكة الإنترنت.

وكانت واشنطن قد صنفت أفغانستان حليفاً رئيساً من خارج الحلف في عام 2012، بعد أكثر من 10 سنوات على نشر قوات “الناتو” في البلاد، بعيد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وسمح هذا التصنيف لأفغانستان بتلقي الدعم والتدريب العسكري، الذي تم إيقافه بشكل كامل مع انسحاب القوات في أغسطس/آب 2021 بعد استعادة “طالبان” السريعة للسيطرة على البلاد.

أخبار واشنطن تكشف تفاصيل مباحثاتها مع طالبان حول الأموال الأفغانية المجمدة

وأصرّ بايدن على الالتزام بالموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس/آب 2021 لسحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان، على الرغم من المطالبات الأميركية من كلا الحزبين بالانتظار حتى يتم إجلاء كل من يريد الخروج.

وقد أدى الانسحاب “الفوضوي” للقوات الأميركية إلى مقتل عشرات الأفغان وتقطّع السبل بآلاف آخرين ممن عملوا مع الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها، في حين أجلت الطائرات العسكرية الأميركية وقوات التحالف أكثر من 123000 مدني، بينهم قرابة 6000 أميركي، بحسب مصادر إعلامية أميركية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط