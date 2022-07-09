《بدون مجاملة》

فيصل صالح

عندما يكون المسؤول (محترم) و(حريص) ومهني ويحترم اسمه وتاريخه سيكون محط احترام وتقييم الشارع الرياضي له وسيجبر الجميع على ان يرفعوا (القبعة) احتراما لعمله..

مثل هذا المسؤول الذي اتحدث عنه هو الفريق عبد الحليم فاهم الفرهود،رئيس نادي الشرطة ، وخاصة ان المتابع المنصف لعمل هذا الرجل المسؤول، سيرفع (القبعة) احتراما للعمل الجاد، الذي قام، ويقوم به رئيس هذا النادي الكبير والذي شهد النادي ،ومنذ تسنمه منصب رئيس نادي الشرطة الشرطة ، استقرارا اداريا وفنيا، كانت من نتائجه فوز القيثارة في هذا الموسم بكل الألقاب ،بدءا من لقب الدوري، ومرورا بالقاب هداف الدوري ،ولقب احسن حارس مرمى ،وافضل خطي هجوم ودفاع في الدوري ..

هذا الرجل، الذي يقود احد اكبر وأشهر الاندية العراقية والعربية والاسيوية، بذل جهدا كبيرا وعمل بكل اخلاص لخدمة القيثارة، ونجح في ادارة عمل النادي لكونه واثق من عمله ومتواضع وشخصية تحمل الكثير من الصفات الطيبة والرائعة المشهود لها بالعمل المهني ويده بيضاء من الجانب المالي في وزارة الداخلية ، وتوج هذا الرجل جهوده المتميزة عندما حصل النادي على موافقة وزير الداخلية في تخصيص قطعة ارض لفريق النادي ،وكذلك نجح في ايجاد الانسجام بين كافة اعضاء الهيئة الادارية والعمل كفريق الواحد..

ومن جهتنا نناشد الفريق عبد الحليم فاهم الفرهود ان يبذل جهدا استثناءيا من اجل تكريم نجوم ورواد النادي الشرطاوي، الذين سبق وحملوا (راية) القيثارة، بكل شرف وعنفوان، وحققوا انجازات كبيرة لهذا النادي الكبير ،وبذلك تكتمل الصورة الرائعة لهذا النادي الكبير، الذي سيكون بدون احترام تأريخ نجومه ورواده بدون حاضر ومستقبل، لان الكيان الذي لا يحترم تاريخه شخصه ورموز ونجومه سوف يأتي اليوم الذي يشطب على حاضره ومستقبله، ولذلك ينبغي أن يكون هؤلاء النجوم والرواد اعضاء شرف في الهيئة العامة للنادي على الاقل، وهو اهل لها…نقطة راس سطر..!!

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