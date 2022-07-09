“جحيم روسي” في شرق أوكرانيا.. وقوات بيلاروسية تستطلع الحدود

تواصل روسيا “صناعة الجحيم” في شرق أوكرانيا، بينما حثت الحكومة الأوكرانية الناس في المناطق التي تحتلها روسيا في الجنوب على الإخلاء “بكل الوسائل الممكنة”، بحسب ما تقول كييف.
وقال حاكم لوغانسك، سيرغي غايداي، السبت، إن القوات الروسية تنجح في “صنع جحيم حقيقي” في قلب المنطقة الصناعية بشرق أوكرانيا، رغم التقارير التي أفادت بتوقفها العملياتي.
وفي منشور على موقع “تلغرام”، قال إن روسيا أطلقت أكثر من 20 قذيفة مدفعية وقذيفة هاون وقذيفة صاروخية في المقاطعة خلال الليل وأن قواتها تضغط باتجاه الحدود مع دونيتسك المجاورة.
وأضاف “نحاول احتواء التشكيلات المسلحة للروس على طول خط المواجهة بأكمله”، وفقا لما نقلته وكالة ” أسوشيتد برس”.
في الأسبوع الماضي، استولت روسيا على آخر معقل رئيسي للمقاومة الأوكرانية في لوغانسك، مدينة ليسيتشانسك، وتوقع محللون أن تستغرق قوات موسكو على الأرجح وقتا لإعادة “تسليحها وإعادة تجميع صفوفها”.
وعن ذلك قال غايداي “حتى الآن، لم يعلن العدو أي وقف عملياتي”، مضيفا “العدو ما زال يهاجم ويقصف أراضينا بنفس الشدة كما في السابق”.
قوات بيلاروسية على الحدود
على جانب آخر، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، قيام وحدات من الجيش البيلاروسي بالاستطلاع على جبهات حدودية مع أوكرانيا.
ووفقا لموجز نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عبر حسابها بموقع “فيسبوك“، فإن وحدات من القوات المسلحة البيلاروسية، تقوم بعمليات استطلاع وتعمل على تقوية الإجراءات المضادة ضد المصادر التقنية للاستخبارات، وخاصة الطائرات دون طيار، على “طول جبهتي فولين وبوليسيا”.
وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بتمديد إغلاق المجال الجوي فوق الجزء الجنوبي من بيلاروس والمستمر منذ 24 فبراير حتى 7 أكتوبر، وفقا لما نقله موقع “بريفادا”.
وفي وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، إن جيشه اعترض صواريخ أطلقت من أوكرانيا على بيلاروس، فيما تسري تكهنات بتورط متزايد لمينسك في الصراع بين كييف وموسكو.
ومنذ بدأ الكرملين غزوه لأوكرانيا في 24 فبراير، كانت بيلاروس، حليفة روسيا، بمثابة قاعدة خلفية للقوات الروسية، وكانت القوات الروسية انطلقت من بيلاروس في محاولة للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف، قبل التراجع في نهاية مارس في مواجهة المقاومة الأوكرانية.
ويعتمد نظام لوكاشنكو الذي يخضع لعقوبات غربية شديدة، بشكل كبير على روسيا عسكريا واقتصاديا، وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ستسلم بيلاروس “في الأشهر المقبلة” صواريخ إسكندر-إم القادرة على حمل رؤوس نووية، وفقا لـ”رويترز”.
تصعيد في جنوب أوكرانيا
في جنوب أوكرانيا، استعرت المعارك الروسية الأوكرانية، ودمر الجيش الأوكراني “موقعين للقيادة الروسية”، في منطقة خيرسون.
وقالت رئيس مركز التنسيق الصحفي المشترك لقوات الأمن والدفاع الأوكرانية الجنوبية، ناتاليا هومينيوك، إنه “تم تدمير موقعين قياديين تابعين للجيش الروسي بعد أن قصفتهما الوحدات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية”، مضيفة أن “نتائج هذه الضربة ما زالت قيد التحقيق”، وفقا لما نقله موقع “بريفادا”.
وأفادت كييف عن سماع دوي انفجارات، صباح الجمعة، في منطقة ميكولايف من حيث بدأت محاولات لشن هجوم مضاد على مدينة خيرسون المحتلة منذ الأيام الأولى للحرب، حسب “فرانس برس”.
وفي سياق متصل، حثت الحكومة الأوكرانية، الأوكرانيين في المناطق التي تحتلها روسيا في الجنوب على الإخلاء “بكل الوسائل الممكنة”.
وناشدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، سكان الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب بالإخلاء حتى لا تتمكن قوات الاحتلال من استخدامهم كدروع بشرية في حالة حدوث هجوم مضاد أوكراني.
في حديثها في مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، قالت فيريشوك إن جهود إجلاء المدنيين جارية لأجزاء من منطقتي خيرسون وزابوريجيا، رافضة الإدلاء بتفاصيل مشيرة إلى اعتبارات تتعلق بـ”السلامة”.
لم يتضح كيفية مغادرة المدنيين المناطق التي تسيطر عليها روسيا بأمان بينما تستمر الضربات الصاروخية والقصف المدفعي في المناطق المحيطة، وفقا لـ” أسوشيتد برس”.
ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، اختطفت القوات الروسية 457 شخصا في منطقة خيرسون المحتلة، حسبما أعلنت المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا.
وقالت إن “الغزاة يغتصبون ويدمرون البنية التحتية ويختطفون رؤساء البلديات المنتخبين ورؤساء القرى”، وفقا لما نقله موقع “يوكرانين نيوز“.