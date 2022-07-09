“جحيم روسي” في شرق أوكرانيا.. وقوات بيلاروسية تستطلع الحدود

تواصل روسيا “صناعة الجحيم” في شرق أوكرانيا، بينما حثت الحكومة الأوكرانية الناس في المناطق التي تحتلها روسيا في الجنوب على الإخلاء “بكل الوسائل الممكنة”، بحسب ما تقول كييف.

وقال حاكم لوغانسك، سيرغي غايداي، السبت، إن القوات الروسية تنجح في “صنع جحيم حقيقي” في قلب المنطقة الصناعية بشرق أوكرانيا، رغم التقارير التي أفادت بتوقفها العملياتي.

وفي منشور على موقع “تلغرام”، قال إن روسيا أطلقت أكثر من 20 قذيفة مدفعية وقذيفة هاون وقذيفة صاروخية في المقاطعة خلال الليل وأن قواتها تضغط باتجاه الحدود مع دونيتسك المجاورة.

تواصل روسيا “صناعة الجحيم” في شرق أوكرانيا

وأضاف “نحاول احتواء التشكيلات المسلحة للروس على طول خط المواجهة بأكمله”، وفقا لما نقلته وكالة ” أسوشيتد برس”.

في الأسبوع الماضي، استولت روسيا على آخر معقل رئيسي للمقاومة الأوكرانية في لوغانسك، مدينة ليسيتشانسك، وتوقع محللون أن تستغرق قوات موسكو على الأرجح وقتا لإعادة “تسليحها وإعادة تجميع صفوفها”.

وعن ذلك قال غايداي “حتى الآن، لم يعلن العدو أي وقف عملياتي”، مضيفا “العدو ما زال يهاجم ويقصف أراضينا بنفس الشدة كما في السابق”.

قوات بيلاروسية على الحدود