“جلس مبتسما”.. نائب عن نينوى: هكذا تعامل الكاظمي مع ملفات فساد دائرة الصحة

انتقد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، الخميس، نتائج زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى المحافظة، مشيرا الى تقديم عشرات الملفات التي تثبت فساد دائرة صحة نينوى لكنه جلس مبتسما معه متناسيا معاناة الالاف من ضحايا الاهمال والفساد.

وقال الشمري في بيان انه “للأسف الشديد فقد تأملنا خيرا في زيارة الكاظمي الى نينوى لرفع او تقليل جزء من معاناة ابنائها وتحدثنا عن الملفات التي ينبغي ان يتصدى لها في زيارته الى المحافظة”، مبينا ان “ما حصل كان صدمة وخيبة امل لاهالي نينوى التي لم تكن تنتظر منه الجلوس مع الفاسدين او تقديم الوعود التي لا تسمن او تغني من جوع وهو رئيس اعلى سلطة تنفيذية في العراق”.

واضاف الشمري، ان “الكاظمي بدل ان يضع حجر الاساس لمطار الموصل والذي لا تأخذ من وقته الا ساعة واحدة ورغم ان جميع مخططات وتخصيصات المطار متوفرة لكنه تحدث عن موعد يمتد لأشهر بغية وضع حجر الاساس”، لافتا الى اننا “طالبنا بضرب الفاسدين وقدمنا له عشرات الملفات التي تثبت فساد دائرة صحة نينوى لكنه جلس مبتسما معه متناسيا معاناة الالاف من ضحايا الاهمال والفساد في صحة نينوى”.

وتابع “كما طالبنا بحل ازمة البانزين لكنه لم يكلف نفسه حتى طرح هذا الملف خلال زيارته واكتفى بجولات استعراضية في المحافظة وعقد اجتماعات شكلية بغية التقاط الصور فقط في موقف لم يكن يتمناه أبناء المحافظة التي تعيش على حطام أبنية مهدمة وجثث مجهولة الهوية ومفقودين ومغيبين بالالاف واضعاف هذا العدد من الارامل والايتام ودفعت ثمنا باهضا في فترة ظلم داعش وما تلاها خلال عمليات التحرير”. انتهى/25

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