دعم فريد في نوعه.. “عملة 2 يورو” مخصصة لأوكرانيا

أعلن بنك إستونيا عن بدء عملية بيع عملة 2 يورو جديدة مخصصة لدعم أوكرانيا، لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي المستمر منذ 24 فبراير الماضي.

ودعا البنك للإقبال على شراء العملة الجديدة لدعم أوكرانيا، ونشر فيديو قصير على صفحته في تويتر، الجمعة، للإعلان عن الحملة.

وقال “يحتاج الأوكرانيون إلى مساعدتنا، وحريتهم في خطر. ساعد أوكرانيا واحصل على بطاقة تحتوي على عملة معدنية بقيمة 2 يورو مخصصة لأوكرانيا”.

وأضاف: “سيذهب الدخل من المبيعات إلى البنك المركزي الأوكراني لدعم الكفاح من أجل الحرية. كل يورو مهم!”.

وأوضح أن العملة الجديدة تم تصميمها من قبل “لاجئة أوكرانية تدعى داريا تيتوفا”. وتدرس تيتوفا في “الأكاديمية الإستونية للفنون”.

وتبلغ “تكلفة العملة الجديدة” (سعر شرائها) 18 يورو، وسيتم إصدار 40 ألف قطعة نقدية منها”، وفقا لقناة “نكستا”.

وأشار البنك إلى أنه “سيتم استلام 40 ألف بطاقة عملات معدنية من بولندا على دفعات عديدة، وأول 10 آلاف بطاقة نقدية ستصل مبكرا، وستكون أوقات تسليم باقي البطاقات أطول قليلا”.

ومن جانب آخر، دانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الثلاثاء، الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، مطالبة بوضع حد لمعاناة “لا تحتمل” يقاسيها المدنيون من جراء الغزو.

ودعت باشليه في آخر خطاب حضوري لها في مجلس حقوق الإنسان إلى وضع حد على الفور للأعمال العدائية وإنصاف ضحايا الحرب.

وقالت: “مع دخول الأعمال العدائية شهرها الخامس، يتواصل ارتفاع الحصيلة التي لا تحتمل للنزاع في أوكرانيا”.

وتابعت باشليه “مع القتل اليومي والدمار الواسع النطاق والاعتقال التعسفي والتهجير الجماعي، يرزح المدنيون تحت وطأة الأعمال العدائية التي لا نهاية تلوح لها في الأفق”.

وأضافت “باسم كل ضحايا هذه الحرب التي لا معنى لها يجب أن تتوقف أعمال القتل والتعذيب والاعتقالات التعسفية”.

وجاءت تصريحات باشليه خلال تقديمها تقريراً حول الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا خلال الهجوم الروسي من 24 فبراير وحتى 15 مايو. وقالت باشليه إنه حتى الثالث من يوليو تم توثيق سقوط أكثر من عشرة آلاف مدني بين قتلى وجرحى في أوكرانيا، مشيرة إلى أن 335 طفلا بين القتلى الـ4889.