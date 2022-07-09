دقيقتان لصحتك.. كيف يمكن تجنب المشكلات الصحية بسبب الإكثار من اللحوم؟

يتزايد تناول كميات اللحوم بشكل كبير خلال موسم عيد الأضحى؛ فكيف يمكن أن يتعامل المريض مع هذه المشكلة؟ أسئلة يجيب عنها استشاري الجهاز الهضمي والمناظير الدكتور رامي نخلة.. شاهد
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
يتزايد تناول كميات اللحوم بشكل كبير خلال موسم عيد الأضحى؛ فكيف يمكن أن يتعامل المريض مع هذه المشكلة؟ أسئلة يجيب عنها استشاري الجهاز الهضمي والمناظير الدكتور رامي نخلة.. شاهد
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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