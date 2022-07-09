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رئيس بلدية طهران يزور العراق للتنسيق بشأن الزيارة الاربعينية

توجه رئيس بلدية العاصمة الايرانية طهران علي رضا زاكاني الى العراق بهدف التنسيق بين البلدين بشأن اقامة مراسم الاربعين الحسيني.
وبحسب وكالة “فارس”، فإنه من المقرر ان يجري زاكاني محادثات مع محافظي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة ومسؤولي العتبتين الحسينية والعباسية وعدد آخر من المسؤولين العراقيين.
ويرافق رئيس بلدية طهران في زيارته للعراق وفد مكون من نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة طهران برويز سروري، والمتحدث بأسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي ابو الفضل عموئي، ومساعد الشؤون الثقافية والاجتماعية ورئيس لجنة اقامة مراسم الاربعين الحسيني في بلدية طهران محمد امين توكلي زادة، ومساعد الشؤون المالية والاقتصادية في بلدية طهران ابو الفضل فلاح، وشؤون النقل والمواصلات ببلدية طهران مجتبى شفيعي، ورئيس مركز الاتصالات والشؤون الدولية عبدالمطهر محمد خاني.
وعلى مدار السنوات الماضية، تقدم بلدية طهران خدمات للزائرين بمناسبة الاربعين الحسيني في منافذ الحدود الايرانية العراقية وفي مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة. انتهى/25

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