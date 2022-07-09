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رئيس حكومة إقليم كوردستان يُعزي اليابان بوفاة شينزو آبي

رئيس حكومة إقليم كوردستان يُعزي اليابان بوفاة شينزو آبي

قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، تعازيه للشعب الياباني بوفاة رئيس وزراء البلاد السابق شينزو آبي إثر تعرضه إلى إطلاق نار.

وكان آبي قد توفي اليوم في المشفى الذي نقل اليه ، بعد تعرضه لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في مدينة نارا (غرب اليابان)، حسبما أكدت الحكومة اليابانية .

مسرور بارزاني ، كتب في تدوينة على حسابه في تويتر  : ” إنني أشعر بحزن عميق لأخبار اليوم عن الوفاة المأساوية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي”.

مضيفاً “تعاطفي مع عائلته والشعب الياباني في هذا الوقت العصيب”.

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