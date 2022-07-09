ساعة ذكية ساعة هواوي جي تي 3 46 مم 2022

علاء التميمي

أذكر هواوي ومعظم الناس سوف ربطه مع التكنولوجيا الفائقة ، ومنتجات ذات جودة عالية. في الواقع ، لقد قطعت هواوي شوطا طويلا منذ تأسيسها في عام 1987. في فترة قصيرة من سنوات 30 ، أصبحت هواوي معروفة في جميع أنحاء العالم. وتستخدم منتجات وحلول هواوي في أكثر من 170 دولة وتخدم أكثر من ثلث سكان العالم. هواوي هي ثالث أكبر مصنع لأجهزة التوجيه والمفاتيح ومعدات الاتصالات الأخرى. المزيد والمزيد من الناس في جميع أنحاء العالم يتصلون بأجهزة أسرع ، مما يزيد من الطلب على السرعة والراحة وتجربة آمنة وشخصية. الشركات لديها متطلباتها الخاصة واستخدام التكنولوجيا لإدارة الخدمات اللوجستية والعمليات وبيانات المستخدم المختلفة. حتى عام 2012 ، تم شحن وبيع أكثر من 90 ٪ من الأجهزة الاستهلاكية للشركة تحت علامة هواوي التجارية. تواصل هواوي جني ثمار نموها ، لتصبح رائدة دولية في مختلف معايير الصناعة.

ساعة هواوي الذكية

الساعة الذكية هي جهاز محوسب يمكن ارتداؤه بميزات ذكية. بالإضافة إلى عرض الوقت ، فإن العديد من الساعات الذكية لديها القدرة على الاتصال عبر البلوتوث. يمكن لمرتديها إقران الساعة بهاتف عبر البلوتوث لإجراء مكالمات هاتفية والرد عليها من هاتف محمول ، وقراءة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ، والحصول على توقعات الطقس ، والاستماع إلى الموسيقى ، وإملاء رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ، وطرح الأسئلة على المساعد الرقمي. تعمل الساعات الذكية أيضا كأجهزة مستقلة. على سبيل المثال ، تجمع بعض الساعات الذكية بيانات حول صحة مرتديها ، مثل تتبع معدل ضربات القلب. ويقدم آخرون بيانات النظام العالمي لتحديد المواقع ، مما يعطي مرتديها معلومات عن المشي أو القيادة والموقع الحالي. عادة ما ترتبط الساعات الذكية بالهاتف الذكي للمستخدم. تتوفر العديد من الميزات والتطبيقات نفسها الموجودة على هاتفك على ساعتك ويمكن مزامنتها معها.

كل من الساعات النسائية والرجالية لديها خيار من الأشرطة. خيار جلد الميزانية وقسط. بالنسبة للرجال ، الخيار المميز تقليدي ، مصنوع من المعدن. وكان زخرفة النموذج الأنثوي حزام السيراميك. وإذا كان حزام السيراميك الأنثوي لا يضيف وزنا كبيرا إلى الساعة، فإن التيتانيوم الذكر سيجعل الأداة أثقل بشكل ملحوظ. من الجدير بالذكر أن هواوي لا تشير إلى وزن الساعة جنبا إلى جنب مع حزام.

ساعة ذكية هواوي ساعة جي تي 3 46 مم

ساعة هواوي جي تي 3 46 مم هي ساعة ذكية بتصميم أنيق لا يعمل فقط كملحق ملفت للنظر ، ولكنه يسهل ويسرع أيضا التخطيط والأنشطة اليومية ، ويساعدك على تنمية العادات الجيدة من خلال المراقبة المستمرة لحالة صحتك.

الفوائد :

مع شاشة فضية اللون مقاس 46 مم وحزام من الفولاذ المقاوم للصدأ ، توفر هذه الساعة الذكية مكالمات بلوتوث ، وتصميم أنيق ، وأكثر من 100 وضع تمرين ، ومراقبة دقيقة لمعدل ضربات القلب ، وعمر بطارية يصل إلى 14 يوما ، ومراقبة 24/7 سبو2 (تشبع الدم). الأكسجين).

مكالمات” بلوتوث“:

من خلال توصيل ساعة هواوي جي تي 3 برو 46 مم بهاتف ذكي ، يمكنك استقبال المكالمات وعرض سجل المكالمات مباشرة على الساعة. ليس عليك البحث عن هاتفك ، حيث تتوفر هذه الوظائف عن طريق لمس الساعة أثناء العمل أو الرياضة أو العمل.

أوقات الفراغ :

مع ساعة huawei watch gt 3 pro 46mm , ، يمكنك الاختيار من بين 100 وضع رياضي مختلف (السباحة وركوب الدراجات والجري والتزلج والمزيد). أثناء التدريب ، لن تسجل الساعة نبضك ومعدل ضربات القلب والمعلمات الأخرى فحسب ، بل يمكنك في نفس الوقت الاستماع إلى الموسيقى التي ستنوع التمرين. أثناء ممارسة الرياضة في المنزل أو في صالة الألعاب الرياضية ، يمكنك توصيل ساعتك الذكية بالعديد من المعدات والبرامج الرياضية ومزامنة بياناتك مع جهاز ، مثل مدرب بيضاوي الشكل أو جهاز المشي. مع الذكاء الاصطناعي المبرمج مسبقا ، ستتمكن ساعة هواوي جي تي 3 من تقييم لياقتك الشخصية بناء على بيانات سجل الجري ، وبالتالي إنشاء خطة تشغيل مخصصة لك يمكنك استخدامها بشكل يومي.

العناية بك :

تساعدك ساعة هواوي جي تي 3 في الحفاظ على أنماط النوم وتنظيم تنفسك وتقليل التوتر الذي تشعر به بسبب الإجهاد. تتيح لك هذه الساعة الذكية تحديد أهدافك اليومية ثم الحصول على تذكيرات لشرب الماء أو الاسترخاء أو ممارسة الرياضة ، وإذا كنت جالسا لفترة طويلة ، فقم بالتمدد. تتميز ساعة هواوي ووتش جي تي 3 الذكية بمراقبة تلقائية 24/7 لتشبع الأكسجين في الدم ، وهو أحد أهم مؤشرات الأداء السليم للجسم.

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