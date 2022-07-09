صحة السليمانية: تجاوزنا مرحلة الخطر لمرض الكوليرا ونخشى من العيد

أكد نائب مدير صحة السليمانية سليم عبد الله، اليوم الجمعة، أنه تم تجاوز مرحلة الخطر بما يخص مرض الكوليرا.

وقال عبد الله في حديث إن “صحة السليمانية استطاعت عبور المرحلة الخطرة وقللت من نسب الإصابة بالكوليرا والإسهال الشديد”.

وأضاف أنه “لدينا خشية كبيرة من تجمعات العيد من زيادة معدل الإصابات مجددا بفيروس كورونا أو الحمى النزفية، لذلك نطالب بزيادة معدل الإجراءات الوقائية، والتشديد على أماكن ذبح الأضاحي”.

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