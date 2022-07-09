Posted on by

صحة السليمانية: تجاوزنا مرحلة الخطر لمرض الكوليرا ونخشى من العيد

أكد نائب مدير صحة السليمانية سليم عبد الله، اليوم الجمعة، أنه تم تجاوز مرحلة الخطر بما يخص مرض الكوليرا.
وقال عبد الله في حديث إن “صحة السليمانية استطاعت عبور المرحلة الخطرة وقللت من نسب الإصابة بالكوليرا والإسهال الشديد”.
وأضاف أنه “لدينا خشية كبيرة من تجمعات العيد من زيادة معدل الإصابات مجددا بفيروس كورونا أو الحمى النزفية، لذلك نطالب بزيادة معدل الإجراءات الوقائية، والتشديد على أماكن ذبح الأضاحي”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close