فقدان سبعة شباب من دهوك في ليبيا منذ 20 يوماً

فقد سبعة شباب من محافظة دهوك في ليبيا منذ 20 يوماً، بعد أن حاولوا الوصول إلى أوروبا، بينما تنتظر عوائلهم عودتهم، دون أن تصل أخبارهم.

وقالت والدة أحد الشباب وقريبة آخر، خمي محمد، : “لا يسعنا البكاء، البعض يقول ربما مازالوا على قيد الحياة، لكن قلبي يقول العكس، أبن أخي مسكين جداً، فهو يتيم الأبوين، وقد تربى لدينا”.

يظهر أحدث مقطع فيديو وصل إلى ذوي الشباب، بأنهم اعتقلوا في ليبيا، بعدما عبروا عدداً من البلدان رفقة أربعة مهربين، ويقول ذووهم بأنهم لجأوا إلى وزارة الخارجية العراقية دون أن يتلقوا أي رد إلى الآن.

مردان اليشكي، ذوو أحد الشباب، أشار إلى أنهم سافروا بداية حزيران، وانقطعت أخبارهم منذ 14 حزيران، حيث تلقوا آخر فيديو منهم، معرباً عن أمله في أن تستجيب حكومة إقليم كوردستان لهم، وتعمل على إعادة الشباب سالمين.

وتحدث دلوفان فاضل، شقيق أحد الشباب، ، قائلاً: “كانت لدينا معلومات حول مهرب أوصل قبل الآن أناساً إلى بريطانيا وبلاروسيا، لكنه جرّب هذا الطريق لأول مرة مع هؤلاء الشباب، حيث ذهبوا إلى مصر ثم إلى ليبيا، وقد سلموا أنفسهم إلى الشرطة هناك”.

ستة من الشباب من ناحية مانكيش، والآخر من شيلادزي، يبلغ أصغرهم 17 عاماً وأكبرهم 27 عاماً، وجميعهم عزاب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط