كيف نسيطر على عواطفنا ؟ * بقلم د. رضا العطار

العواطف قوة انفجارية تكسبنا الطاقة التي ننبعث منها الى النشاط الذهني او الجسمي. ولولا هذه القوة لما تحركنا الى الطموح او الدراسة او الكسب. وهي لذلك جهاز نافع ايام الصحة ولكنها تستحيل الى قوة معربدة ايام المرض نتطوح بها الى الجنون او الشذوذ او الاجرام.

والعواطف في مجموعها اجتماعية اي اننا نكسبها من المجتمع وليس من الطبيعة، وصحيح ان هناك عواطف نرثها وراثة طبيعية كالعاطفة الجنسية او عاطفة الجوع الى الطعام ولكن حتى هذه العاطفة – الطبيعية – تتخذ الوانا اجتماعية … والمجتمع الذي نعيش فيه بما له من طرق في كسب العيش واساليب الانتاج يعين العواطف الشخصية لكل منا. فاذا كنا نعيش في نظام اقتصادي يقوم على المباراة فان صفات الانانية والغيرة والرغبة في التفوق والاقتناء والطموح تصير عواطف شخصية تحفزنا الى العمل. واحيانا تستحيل هذه الصفات الى عواطف سيئة كالحسد والتسلط والخوف. كما تحدث لنا عواطف من نوع آخر اذا كنا نعيش في مجتمع تعاوني ليس فيه سيد ومسود، غني وفقير مثلما يكون المفروض في المجتمعات الاشتراكية

ولأننا نعيش في مجتمع قائم على المباراة، فان جميع الرذائل التي تستتبعها المباراة تتخذ شكلا عاطفيا في نفوسنا. ولذلك نشقى كثيرا بالانانية والحسد والرغبة في التفوق والاقتناء والطموح. ذلك ان الوسط الاقتصادي محدود الفرص، فقد يجد غيري فرصة لا اجدها انا فأبتئس لتخلفي واغار من تقدمه واحسده على ذلك وكل هذه العواطف تؤذيني او هي تبعثني على الافراط في الجهد حتى اموت قبل الاوان نتيجة اصابتي بزيادة ضغط الدم او مرض السكر اوعجز في القلب او ان ابقى مريضا بهذه الامراض وغيرها واشقى بها مدة حياتي الباقية، ناهيك ما تجلب اليّ من الغم والكآبة قد تدفعني الى فكرة الانتحار

ولكي نعيش الحياة الكريمة في هناء وهدوء نحتاج السيطرة على عواطفنا واتزاننا حتى تدفعنا الى السير متأنين متئدين وحتى لا تكون هذه العواطف انفجارية تثور بنا وتبددنا، واول ذلك ان نكون بضمير يقظ وعقل متزن، كوننا نعيش في مجتمع قائم على المباراة وانه يحملنا على اتجاهات مؤذية. فيجب ان نجعل القناعة الاقتصادية مصباح هدايتنا الذي نستضيء به. فلا نتطوح في مطامع لا نقوى على تحقيقها فنكون لها عبيدا نجري ونهرول طوال حياتنا كأننا مسخرون في جمع المال واقتناء العقار.

هذه نصائح موجزة نبغي بها علاج المجتمع الاقتنائي الذي نعيش فيه اي علاج الفرد مما تجلبه عليه العواطف التي غرسها فيه المجتمع، اما العلاج الحاسم فهو تغيير المجتمع من المباراة الساخنة الى التعاون ومن الاقتناء الفردي الى الاقتناء الاجتماعي.

1 – من شأن العواطف انها لا تؤذينا اذا كانت الكارثة كبيرة، وقعت مرة واحدة ثم انتهت كحالة وفاة الابن او الام او كارثة الغرق او الحريق او الطلاق ولكننا لا نتحمل الزوجة تناكدنا كل صباح على مائدة الفطور، وكذلك لا تتحمل الزوجة معاكسة حماتها ولا يتحمل الطالب توبيخ ابويه كل يوم لفشله في الامتحان. اي اذا تكررت المناكدة او المعاكسة او التوبيخ كل يوم ادت الى الانهيار العصبي الخطير. لان وقوده هو التكرار

2 – لهذا السبب يجب الا تعيش الزوجة مع حماتها ابدا. واذا كانت هناك ظروف قاهرة تضطرهما الى الاشتراك في العيش فليكن هذا على دراية منهما، اي يجب على كل منهما ان تعرف انها في حالة شاذة وان تحتاط من الوقوع في المناكدة و المعاكسة.

كما يجب على الاب اذا فشل ابنه او أبنته في الامتحان الا يعمد الى التقريع كل يوم، لان هذا التقريع المتكرر قد يؤدي الى انهيار عصبي خطير. ومرض الشيزوفرينيا الذي يتفشى كثيرا في بعض البلاد العربية يعود الى كراهة الشباب للدنيا لانهم حرموا الاستمتاع بها. وقد كان يسمى في السابق – مرض المراهقة – لان اكثر اصاباته تقع فيما بين سن 15 وسن 25 وابرزعلاماته الخلوة والصمت والتبلد والسكون ثم يتطور الى أسوأ.

الاهتمامات المتنوعة تخفف من الضغوط العاطفية وتحول دون اجترارها واذا ما ثقلت العاطفة فان النشاط الجسمي كالرياضة يخفف من وطأتها، حتى رياضة المشي مفيدة جدا. ومن الواجب ان ننبه الرؤساء في المصانع والمكاتب الى ان يكفوا عن معاكسة مرؤسيهم حتى لا يكون احدهم كالحماة التي تبعث بزوجة ابنها الى المستشفى.

يجب ان نقلل من مظاهر الحزن والبكاء، سواء أكانت في مناسبات دينية عامة اوفي مناسبات خاصة مثل الاحتفال باليوم السابع واليوم العاشر والشهر والابعينية والسنة للمتوفي او التفجع في الجرائد اليومية ولبس السواد ايام طويلة. لأن هذه المظاهر تحرك مشاعر الحزن و الاسى عند الشباب و تحيي الذكريات المؤلمة والموجعة الدفينة لا عند افراد الاسرة فحسب وانما يعكس ذلك على الاصدقاء وافراد من المجتمع، ليست لهم علاقة بالحدث الخاص، وفي كلتا الحالتين تكون تأثيراته النفسية على صحتهم تأثيرات سلبية متفاوتة الدرجة.

· فن الحب والحياة لسلامه موسى.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط