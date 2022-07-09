ليث حسين يكشف سبب تراجع الكرة العراقية

أكد النجم الدولي السابق ليث حسين، أن غياب التخطيط تسبب بتراجع الكرة العراقية.

وقال حسين في تصريح إن “الكرة باتت صناعة وحرفة وعلم، وتحتاج إلى الدراية والخبرة والتخطيط السليم حتى نستطيع من خلالها تقديم شيء يرضي الجمهور العراقي، بما يتناسب مع مسيرتنا الكروية”.

وأضاف أن “غياب تلك المقدمات وعامل التنظيم انعكس لاحقاً على جودة وقدرة اللاعب العراقي، سواء في الدوري أو من خلال المنتخبات، بدءاً من أواخر تسعينيات القرن الماضي، لتتفاقم حدتها بصورة أكثر ما بعد عام 2003”.

يذكر ان ليث حسين يشغل حالياً منصب رئيس نادي الخطوط الجوية الرياضي. انتهى/ 25 ل

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