مسرور بارزاني يهنئ بعيد الأضحى ويدعو المواطنين للالتزام بتدابير الوقاية من «كورونا»

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الحكومة في تهنئته: «مع إشراقة عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأزكى آيات التهاني والتبريكات إلى جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، وأخصّ بالذكر بواسل البيشمركة وقوى الأمن الداخلي وعوائل الشهداء والمؤنفلين الشامخين، متمنياً أن تفيض السعادة أيام هذا العيد بكل معاني الفرح والمسرّات».

وأضاف «وبينما تطل علينا هذه المناسبة المباركة، تشير بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، وعليه نهيب بالمواطنين أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية .. عيدكم مبارك وحمى الله كوردستان».

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