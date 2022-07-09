نسرين سروري مع النجم عبدالله السدحان في مسرحية “أكشن يا عمري”

الرياض 2022

تستعد الإعلامية نسرين سروري للمشاركة في مسرحية “أكشن يا عمري” مع النجم القدير عبدالله السدحان ، والتي ستبدأ عروضها ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح جامعة الأصالة بالدمام ولمدة ستة أيام، وهي فكرة وإخراج فهد الدوسري، وبطولة عبدالله السدحان، الفنانة سعاد علي، ونسرين سروري وسلطان المقبالي، وشيخة زويد، ومجموعه من الشباب السعوديين وبمشاركة فرقة الراية الشعبية.

وتعتبر هذه المشاركة الثانية في الأعمال المسرحية السعودية للاعلامية نسرين سروري ، معربة عن سعادتها بهذه التجربة المميزة خصوصا وانها تشارك الى جانب الفنان القدير عبدالله السدحان والفنانة القديرة سعاد علي.

يشار ان الإعلامية نسرين سروري سبق لها ان شاركت في مسلسل كوميدي “منا وفينا” مع الفنان عبدالله ولكن أول تجربة مسرح. وفخورة جدا بهذه التجربة ، متمنية ان يجمعها أعمال جديدة بالفنان القدير عبدالله السدحان.

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