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ارتفاع كبير باصابات كورونا في تركيا

أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تركيا خلال شهر 4 مرات جراء انتشار نسخة “أوميكرون”، لكنه قال إنها تسبب أعدادا أقل من الحالات الحرجة.

وقال قوجة، خلال مؤتمر صحفي عقده  الأربعاء: “ارتفع مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا 4 مرات مقارنة مع الشهر الماضي. وأصبحت سلالة أوميكرون النسخة المهيمنة”.

وأشار قوجة في الوقت ذاته إلى أن عدد المصابين بالفيروس الذين يحتاجون إلى مساعدة في المستشفيات ازداد بنسبة 10% فقط، مبينا: “شهدت الفترات السابقة من الجائحة مؤشرات أعلى لحالات النقل إلى المستشفيات مع حصيلات أقل للإصابات اليومية. يبدو أن سلالة أوميكرون ستخفض مدى خطورة الجائحة، نتطلع إلى ذلك بفارغ الصبر”.

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