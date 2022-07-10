الحكيم مهنئا بالعيد: ندعو الى اﻹسراع بتشكيل الحكومة

قدم رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، السبت، التهاني بعيد الاضحى المبارك، فيما دعا الى اﻹسراع بتشكيل الحكومة.

وقال الحكيم في بيان : “نبارك للأمة اﻹسلامية ﻻسيما حجاج بيت الله الحرام وشعبنا العراقي الكريم حلول عيد الأضحى المبارك، ونسأله جل شأنه أن يمن على شعبنا وشعوب العالم أجمع بوافر رحمته وغزير بركاته، ويبعد عن بلادنا وربوع المعمورة الشرور والمنغصات إنه سميع مجيب”.

واضاف “بهذه المناسبة العظيمة التي تتوحد فيها القلوب والعقول وتصدح فيها الأصوات بالتلبية لله تبارك وتعالى ندعو بإخلاص جميع القوى السياسية باستثمارها للم الشمل وتوحيد الكلمة على الحق واﻹتفاق على كلمة سواء وهي خدمة أبناء شعبنا، عبر اﻹسراع بتشكيل حكومة الخدمة الوطنية”.

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