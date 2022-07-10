الفتح: بلد المقدسات هو الذي يقف وراء تحرير الأرض وطرد الدواعش

وذكر التحالف في بيان انه “في يوم التحرير أدرك العالم أن العراقيين شعب لايقهر وأمة لاتنام على ضيم، وأنهم شعب الصبر والنصر ، واتباع مطيعون لمرجعيتهم الدينية”.

وتابع، “في هذا اليوم تحررت الأرض ومادت بداعش وبان النصر في جبين الفرسان من أبناء الحشد وأبطال القوات المسلحة بمختلف الصنوف ، وأدرك العراقيون أن وحدة الموقف والكلمة والمشروع والذود عن بلد المقدسات هو الذي يقف وراء تحرير الأرض وطرد الغزاة الدواعش”.

واردف، “في مثل هذا اليوم أطلق العراقيون زغاريد الحرية وتحولت السماء إلى مهرجانات فرح وكرامة وغيرة عراقية وتحولت داعش الى أضحوكة على يد الفرسان وأسقط الرائعون من أبناء الحشد وسائر القوات المسلحة أسطورة الخرافة العدوانية الداعشية”.

واشار البيان الى انه “في مثل هذا اليوم العظيم نزف التحايا لإخواننا في القوات المسلحة وسائر أبناء الإرادة الوطنية الباسلة .. نتأسى بالقادة الميامين الذي كتبوا بتضحياتهم التاريخ الوطني الجديد، وسيبقى المهندس شيبة الحشد والحد والعنوان البارز في معارك الشرف والكرامة والانتصار الكبير”.