بوادر عصيان في محافظات جنوب العراق ..

بغداد: فاضل النشمي

تَلوح في بعض محافظات جنوب العراق بوادرُ عصيانٍ بسبب شحَّة المياه بدأت في 30 يونيو (حزيران) الماضي، عندما ظهر محافظ بابل، علي علاوي الدليمي، عبر فيديو مصور، وسط تصفيق وتهليل مجموعة من الفلاحين، وهو يأمر بفتح إحدى بوابات المياه على نهر الفرات، لتلبية احتياجات المزارعين من المياه، في تحدٍّ سافر لسلطة الحكومة الاتحادية التي لوّحت في حينه باتخاذ «الإجراءات القانونية بحق المحافظ».

ويتكرَّر مسلسل التجاوزات على الحصص المائية بشكل شبه يومي في معظم محافظات البلاد، بذريعة عدم كفاية حصة المياه لهذه المحافظة أو تلك، ولعلَّ ما يسهّل الأمر في هذا الاتجاه ضعف الإجراءات الحكومية الرادعة.

وأعلنت الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد أمس، تعرّض بعض موظفيها لاعتداء في محافظة المثنى. وقالت الهيئة في بيان: إنَّ «الموظفين تعرَّضوا للاعتداء بالسب والشتائم، ومنعهم من إكمال دوامهم الرسمي وإخراجهم بالقوة من مكاتبهم من دون أي تحرك أو اهتمام من الإدارة المحلية في المثنى للسيطرة على الأوضاع».

إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، القوى السياسية العراقية إلى تحمل المسؤولية في حل الأزمة الراهنة التي تمرّ بها البلاد. وقال الكاظمي خلال اجتماع عقده أمس (السبت) في مدينة الموصل مع عدد من أعضاء البرلمان العراقي والحكومة المحلية هناك، إنَّ حكومته ماضية في ممارسة عملها حتى آخر يوم من عمرها. وقال الكاظمي إنَّ «البلد يشهد وضعاً سياسياً محدداً، ولكن ذلك يجب ألا يمنعنا من العمل في خدمة شعبنا بكل قوة ومن دون أي تردد».