تفاصيل حفل افتتاح بطولة أفريقيا لليد غدا ..

كشف عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس لجنة التسويق في بطولة أفريقيا لليد مصر ٢٠٢٢ عن تفاصيل حفل افتتاح بطولة أفريقيا غدا الإثنين في السادسة والنصف مساء .وأكد أن الحفل راقي وبسيط يعتمد على الموسيقى والليزر وسوف يستغرق ٢٥ دقيقة، مشيرا إلى أن اليوم سيشهد بروفة على حفل الافتتاح حرصا من الجميع على خروجه بالشكل الأفضل.

وأوضح صلاح أن توقيت الاستعداد والتجهيز للبطولة كان قصير جدا ومضغوط نظرا لحصول مصر علي التنظيم بعد اعتذار المغرب في ابريل الماضي ، ولكن مصر كانت علي قدر الحدث والمسئولية الملقاة على عاتقها وجاهزة ببنيتها التحية القوية وملاعبها العملاقة وقدراتها الضخمة علي التنظيم في أسرع وقت والتجهيز للبطولة وإبهار الضيوف.

تجدر الاشارة الي ان البطولة تشارك فيها ١٣ دولة بعد اعتذار كينيا، وفرق الدول المشاركة وصلت والجميع جاهز للانطلاق وبداية المنافسات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط