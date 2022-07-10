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توضيح جديد من السعودية بشأن موسم الحج

توضيح جديد من السعودية بشأن موسم الحج

قال المتحدث باسم وزارة الحج السعودية هشام سعيد، إن المملكة تسعى لزيادة عدد الحجاج في الأعوام المقبلة، لكن وفقا للوضع الصحي عالميا.

وقال سعيد خلال مؤتمر صحفي، إن “عدد حجاج هذا العام بلغ 916 ألفا، وبلغت نسبة حجاج الخارج 85 بالمئة، مؤكدا وجود خطة متدرجة لمضاعفة العدد تبعا للمؤشرات الصحية عالميا”.
وتدفق الحجيج من مختلف دول العالم اليوم السبت على مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى بعد أن باتوا ليلتهم في المشعر الحرام في مزدلفة.
من جانبه قال محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي “الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تسجل أي أمراض وبائية أو مهددة للصحة العامة”.
وعبر الحجاج عن سعادتهم لتمكنهم من أداء فريضة الحج بعد عامين اقتصرت فيها أعداد الحجيج على عدة آلاف وسط قيود مشددة لمكافحة جائحة كورونا.
وسيعود الحجاج لجسر الجمرات على مدى اليومين المقبلين، قبل أداء طواف الوداع في الحرم المكي في ختام مناسك الحج.
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