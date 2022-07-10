ثلاثة نواب محافظين إضافيين يدخلون سباق الترشح لخلافة جونسون

أعلن ثلاثة من كبار المشرعين في حزب المحافظين، السبت، أنهم سيترشحون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ليصل بذلك إلى ثمانية عدد المتنافسين المعلنين في السباق حتى الآن.

وهؤلاء الثلاثة هم وزير الصحة والمال السابق ساجد جاويد، ووزير المال الحالي ناظم الزهاوي، ووزير الصحة السابق جيريمي هانت الذي تنافس مع جونسون عام 2019 على رئاسة حزب المحافظين.

والخميس، قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استقالته من منصبه كزعيم لحزب المحافظين بعد ثلاث سنوات مضطربة في السلطة تميزت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة كوفيد وفضائح أخلاقية.

وأعلن جونسون، 58 عاما، في خطاب مباشر من أمام مكتبه في داونينغ ستريت، أنه سيتنحى بعد سلسلة من الاستقالات التي قدمها أعضاء في الحكومة هذا الأسبوع احتجاجًا على قيادته، لكنه سيبقى كرئيس للوزراء حتى يأتي شخص بديل.