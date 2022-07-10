جو بو عيد ينقل «الحبيبة السابقة» إلى الشاشة العربية في أول مسلسل مصري يوقع إخراجه

بيروت: فيفيان حداد

لفت المخرج جو بو عيد الساحة الدرامية بموهبته الفنية، إثر توقيعه إخراج مسلسل «صالون زهرة»، فحقق شهرة واسعة من خلال كاميرته الذكية التي سبق وعرف بها في فيلمه السينمائي «تنورة ماكسي».

اليوم يدخل بو عيد ساحة الإخراج العربي من بوابته العريضة، إذ انتهى أخيراً من تنفيذ مسلسل «الحبيبة السابقة» (Exgirl friend) بنسخته العربية.

والمعروف أن «إكس غيرل فريند» (الحبيبة السابقة)، حقق نجاحاً واسعاً عالمياً، وهو دراما غنائية استعراضية أميركية وحاز على 4 جوائز «إيمي» منذ انطلاق ه في عام 2015. وتدور فكرة المسلسل حول محامية ناجحة تقع في حب أحدهم الذي يضطر إلى مغادرة العاصمة والالتحاق ببلدته الأم، فتقرر الذهاب معه وتتخلى عن مركزها الاجتماعي، وتنقلب حياتها رأساً على عقب لتبدأ بمشوار مهني جديد.

المسلسل في دول مختلفة بعد أن دبلج بلغة كل منها، وبينها فرنسا وكندا وبلجيكا وغيرها.

وفي نسخته العربية تجسد دور البطلة مريم الخشت، إلى جانب كل من آدم الشرقاوي وأمير المصري. وكان الأخير قد اختير ليطل عبر شبكة «نتفليكس» في المسلسل الشهير «ذا كراون» في موسمه الخامس. مسلسل «اكس غيرل فريند» بالعربية هو من إنتاج شركة «إس برودكشن» (سالي والي) وتتضمن كل واحدة من حلقاته أغنيات ولوحات استعراضية.

يشارك في بطولة هذا العمل الذي انطلق تصويره في فبراير (شباط) الفائت، انتصار، وإنجي كيوان، وفيدرا، ومراد مكرم وغيرهم. ويعد هذا العمل الأول من نوعه في العالم العربي ويتوقع أن يحصد نجاحاً كبيراً.

من ناحيته يؤكد المخرج جو بو عيد اعتزازه في القيام بخطوة فنية بهذا الحجم. فهو دخل من خلالها السوق المصرية التي لطالما تمناها كمحطة أساسية تلون مشواره الإخراجي. وبو عيد الذي فاز في عام 2012 بجائزة أفضل مخرج عربي في مهرجان القاهرة عن فيلمه السينمائي «تنورة ماكسي»، يشير لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المسلسل يتضمن لوحات استعراضية رائعة سيحبها المشاهد. ويتابع: «العمل يتألف من 15 حلقة وي عبر منصة «شاهد». أما التصوير فيجري بين القاهرة والإسكندرية». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «إنها تجربة رائعة أخوضها مع فريق عمل محترف. وهناك لوحات استعراضية ستطبع ذاكرة المشاهد لما فيها من مستوى عالٍ».

صمم لوحات الرقص هادي عواضة وتسلم مهمة أزياء الممثلين شقيق جو، جيمي بو عيد، بحيث تلائم الشخصيات وأدوارها.

جو بو عيد يقدم أول عمل مصري في مسيرته الإخراجية

يشير بو عيد إلى أن همه الأساسي، يكمن في إيجاد أسلوب مناسب لتعريب النص. «الأمر لم يكن بالمهمة السهلة إذ رغبنا في أن يكون العمل ترجمة للمجتمع العربي عامة والمصري خاصةً. رفضنا أن يكون مجرد فورمات أجنبية منقولة بحذافيرها. وقد تولى القيام بكتابة النص عمر مدحت ليكون التعاطي مع الأحداث والعادات والتقاليد العربية، يشبهنا إلى حد كبير. وهو الذي كتب أيضاً أغنيات العمل التي لحنها مصطفى حلواني».

ومريم الخشت فنانة مصرية من مواليد القاهرة، بدأت التمثيل منذ الطفولة والقيام بأعمال الدوبلاج لشخصيات ديزني المشهورة. كما عملت في راديو (Mega FM 92.7). والدها هو الشيف الشهير عماد الخشت، مقدم برنامج الطهي «طبخة ونص» على قناة «CBC» سفرة، ووالدتها هي الفنانة زينب مبارك، كاتبة وممثلة ومؤدية صوتية ومن أشهر أعمالها، دور ملعونة في فيلم ديزني الشهير «الأميرة النائمة» (النسخة العربية). وتعد مريم نفسها مدافعة عن حقوق الحيوان من الدرجة الأولى، وترفض تماماً التجارب التي تجرى على الحيوانات. وبدأت مسيرتها في المسلسلات عندما سألت الفنانة أمينة خليل على حسابها فيسبوك، إذا كان هناك أحد يريد التمثيل، وبالفعل تقدمت مريم الخشب ورشحت للمشاركة في مسلسل «لا تطفئ الشمس»، بدور شهيرة ليكون أول عمل درامي تقوم به.

أما الممثل آدم الشرقاوي فقد تعرف إليه المشاهد العربي في مسلسل «لعبة نيوتن»، بدور الشاب زياد إلى جانب منى ذكي. تخرج آدم من مدرسة سافانا الثانوية في مدينة آناهايم بكاليفورنيا، والتحق بعدها بورش تمثيل مختلفة لمدة عامين. وكان من أبرزها، ورشة مدربة التمثيل الشهيرة لورين باتريس نادلر، التي اشتهرت بتدريب الكثير من نجوم هوليوود الشباب. وفي عام 2018 قرر آدم أن يخطو بشكل جدي في عالم التمثيل، فكانت أولى مشاركاته في فيلم قصير مستقل. وانطلق بعدها للمشاركة في أدوار متنوعة في أعمال سينمائية مختلفة.

اشتهر أمير مصري، البطل الثالث للعمل بمشاركته في أفلام سينمائية، كان أولها مع محمد هنيدي في فيلم «رمضان مبروك». وحصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «ليمبو» في جوائز «البافتا» 2021.