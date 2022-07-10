روسيا تحاول صد “هجوم أوكراني مضاد” في الجنوب وقواتها “تقصف نفسها”

واصل الجيش الروسيّ قصفه المتواصل، الأحد، لمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا حيث يُخطّط، بعد أربعة أشهر ونصف شهر من بدء الحرب، “لشنّ عمليّات جديدة” وفق ما أعلن مسؤولون أوكرانيّون.

وعلى الرغم من تأمين السيطرة على منطقة لوغانسك، يواجه الروس الآن هجوما مضادا مستمرا من قبل الجيش الأوكراني في الجنوب.

ونقلت صحيفة “ديلي إكسبرس“، الأحد، عن الضابط العسكري الأوكراني السابق فيكتور كوفالينكو، قوله إن قوة روسية هاجمت نفسها في زابوريجيا (جنوب).

وأطلقت كييف هجمات مضادة في مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون، مما أجبر “جيش الكرملين المنهك” على اتخاذ موقف دفاعي.

وفي محاولة منها لوقف الهجوم المضاد في مقاطعة زابوريجيا، حاولت وحدات المدفعية الروسية السيطرة على المواقع الأوكرانية باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS).

ومع ذلك، نجح “الروس فقط في ضرب وتدمير قواتهم وإمداداتهم”، وفقا للضابط المتقاعد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين من إدارة المحافظة، لم تسمهم، قولهم إن القوات الروسية دمرت أحد مستودعات الذخيرة الخاصة بها، فضلا عن مقتل جندي وإصابة اثنين. وتقول إكسبرس إنها “ليست المرة الأولى” التي تحدث فيها مثل هذه الأخطاء، وقد حدثت سابقا خلال الحرب.

وذكرت نقلا عن كوفالينكو، قوله إن “قوات المدفعية الروسية في مقاطعة زابوريجيا قصفت نفسها بنيران صديقة، ودمرت مستودع ذخيرة ميداني خاص بها في قرية Neskuchne، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين”.

وتشير بعض التقديرات الاوكرانية إلى أن جيش بوتين ربما فقد أكثر من 35000 فرد منذ اندلاع “الأعمال العدائية” في 24 فبراير الماضي.

“دعوات للإخلاء”

ومع تسارع وتيرة الهجوم المضاد في جنوب أوكرانيا، دعت كييف السكان بمناطق العمليات في زابوريجيا وخيرسون إلى الإخلاء.

ونصحت إيرينا فيريشوك، نائبة رئيس الوزراء، الأوكرانيين في “الأراضي المحتلة” بالمغادرة “بكل الوسائل الممكنة”.

وقالت: “يجب أن تبحثوا عن وسيلة للمغادرة لأن قواتنا المسلحة ستنهي الاحتلال، وستكون هناك معركة ضخمة”.

وذكر تقرير لصحيفة “برافدا“، نشر الأحد، أن “روسيا تركز على منع الهجوم الأوكراني في جنوب أوكرانيا”.

وقالت إن القوات الروسية تقصف البلدات والقرى على جبهة “بيفديني بوه” (جنوب)، وتركز جهودها على منع القوات المسلحة الأوكرانية من شن هجوم.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منشور على فيسبوك، الأحد، أن “الجهود الروسية الرئيسية في جبهة خاركيف تركز على منع تقدم القوات الأوكرانية”.

وتابعت أن “القوات الروسية استخدمت أنواعا مختلفة من المدفعية لاستهداف مناطق عدة ومنها خاركيف (…) وأطلقت روسيا صاروخ إسكندر على المدينة”.

وأضافت أنه “على جبهة سلوفيانسك، أطلقت قوات الاحتلال الروسية النار على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية، وشنت هجوما فاشلا بالقرب من دولينا، قبل أن تنسحب لاحقا”.

ولفتت الهيئة إلى أن “القوات الروسية لم تقم بعمليات قتالية نشطة على جبهة كراماتورسك (…) وعلى جبهة باخموت”.

وأكدت أن “روسيا تحتفظ بـ 3 سفن حربية مجهزة بصواريخ عالية الدقة، وهي في وضع الاستعداد بمياه البحر الأسود، وجاهزة لإطلاق صواريخ على أراضي أوكرانيا”.

وأشارت إلى أن “وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية ضربت موقعين لقيادة العدو، واستهدفت معدات ومستودعات ذخيرة في منطقة تشورنوبايفكا”، دون ذكر عدد الخسائر البشرية.