روسيا تواصل القصف دون “هجوم بري”.. وأوكرانيا تطالب بنظام جوي خاص

وصلت روسيا قصف عدة مناطق في أوكرانيا، بينما يؤكد وزير الدفاع الأوكراني حاجة بلاده إلى “نظام دفاع جوي وصواريخ خاص بها” لمواجهة الغزو الروسي.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دونيتسك، بافلو كيريلينكو، إن القصف الروسي على مبنى سكني في “شاسيف يار”، تسبب في مقتل ستة أشخاص، وإصابة خمسة جرحى مدنيين.

وأضاف في منشور على “تلغرام“، أن هناك ما لا يقل عن 30 شخصا محاصرا تحت أنقاض المبنى المكون من خمسة طوابق والذي أصيب بصواريخ روسية في 9 يوليو.

ودمر القصف الروسي المبني ويحاول رجال الإنقاذ إخراج المحاصرين من تحت الأنقاض وبينهم “طفل في التاسعة من عمره”، حسب رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دونيتسك.

وفي مطلع يوليو أعلنت روسيا السيطرة على منطقة لوغانسك، حيث تستهدف قواتها الآن منطقة دونيتسك لاحتلال حوض دونباس بكامله (شرق) الذي يسيطر عليه جزئيا منذ عام 2014 الانفصاليون المدعومون من موسكو بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وفقا لـ”فرانس برس”.

وقال حاكم لوغانسك، سيرغي غيداي، السبت، إن القوات الروسية تستهدف منطقة دونيتسك من قواعدها في منطقة لوغانسك حيث “لا احتلال كاملا” و”قتال متواصل”، وفقا لـ”فرانس برس”.

وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، السبت، عن قصف روسي في الشرق وعلى خاركيف ولكن دون “هجوم بري”.

وتسبب القصف الروسي في سقوط قتيل وجريحين على الاقل في كريفي ريه مسقط رأس زيلينسكي الذي تفقد الجمعة المواقع الأوكرانية في منطقة دنيبروبتروفسك، التي تقع وسط شرق أوكرانيا.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو، في منشور على “تلغرام”، إن القوات الروسية مازالت تقصف بعض البلدات شرق أوكرانيا رغم “التوقف المؤقت”

واستشهد في حديثه بعدة هجمات وقعت على بلدة كريفي ريه، قائلا: “العدو لا يوقف إرهاب مدننا وقرانا”، حسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز“.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن “أعين جميع الحركات والأنظمة السياسية العدوانية في العالم شاخصة الآن لترى ما تفعله روسيا بنا”.

وتساءل في منشور عبر حسابه بـ”إنستغرام”، “هل سيتمكن العالم من إحالة مجرمي الحرب الحقيقيين على القضاء؟” محذرا من خطر “مئات الهجمات الأخرى” في حال لم يحصل ذلك، وفقا لما نقلته “فرانس برس”.

وفي سياق متصل، يعتقد وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن سماء بلاده محمية لكن ليس بـ “بشكل مثالي”، مؤكدا حاجة “أوكرانيا لنظام دفاع جوي وصواريخ خاص بها بدلا من القبة الحديدية الإسرائيلية”.

وقال في تصريحات، نشرها “موقع وزارة الدفاع الأوكرانية“، إن بلاده بحاجة إلى “تطوير دفاعها الجوي بنظام دفاع مضاد للصواريخ أو الحصول عليه من شركاء أوكرانيا”.

ووفقا للوزير، فإن الطائرات الروسية تخشى سماء أوكرانيا، لذلك فهي تهاجم بلاده من أراضي روسيا وبيلاروس وجزيرة القرم المحتلة والبحر الأسود وبحر قزوين.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، “بعد الانتصار في الحرب، ستبني أوكرانيا دولة أوروبية حديثة بنظام أمني ودفاع قوي شبيه بنظام القبة الحديدية لإسرائيل”، حسب موقع “بريفادا“.