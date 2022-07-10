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زعيم الفتح: نأمل أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انفراجاً حقيقياً وتجاوزاً للأزمات

عبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، عن أمله بأن تشهد الأيام القليلة المقبلة انفراجاً حقيقياً وتجاوزاً للأزمات.
وقال العامري في بيان  إنه “بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك أتقدم باحر التهاني والتبريكات الى أسر الشهداء والمضحين، والى شعبنا الكريم، والأمة الاسلامية المجيدة، وأدعو الله تعالى أن يمن على بلدنا العزيز بنِعَم الأمن والعافية وسعة الارزاق وحسن العواقب وقبول الاعمال”.
وأضاف، “نأمل أن تشهد الايام القليلة المقبلة انفراجا حقيقيا وتجاوزا لكل الأزمات، واستكمالا للاستحقاقات المنتظرة، وأن يتقدم المخلصون هذه المسيرة وهم يرون المسؤولية تكليفا وليس تشريفا، وواجبا وليس منة، ويرون خدمة الشعب رفعة لهم في الدنيا والآخرة”.

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