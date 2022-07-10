زيلينسكي يقيل سفراء أوكرانيا في 5 دول رويترز

أقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، عددا من كبار مبعوثي كييف في الخارج بما في ذلك سفير بلاده لدى ألمانيا، وفق ما نقلته وكالة رويتزر عن الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية.

وأعلن زيلينسكي، في مرسوم لم يبين السبب وراء الخطوة، إقالة سفراء أوكرانيا في ألمانيا والهند وجمهورية التشيك والنرويج والمجر.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم تكليف المبعوثين بمناصب جديدة.

وكان زيلينسكي قد حث دبلوماسييه على حشد الدعم الدولي والمساعدات العسكرية لأوكرانيا في الوقت الذي تحاول فيه صد الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

وتتسم علاقات كييف مع ألمانيا، والتي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية، بالحساسية على نحو خاص.

وتختلف كييف وبرلين حاليا حول توربين ألماني الصنع يخضع للصيانة في كندا. وتريد ألمانيا أن تعيد أوتاوا التوربين إلى شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة غازبروم لضخ الغاز إلى أوروبا.

وحثت كييف كندا على الاحتفاظ بالتوربينات، قائلة إن شحنها إلى روسيا سيكون انتهاكا للعقوبات المفروضة على موسكو.