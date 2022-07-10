شيخ عشيرة يعلن ترشحه لرئاسة الوزراء

اعلن شيخ عموم عشائر الكنازوة في العراق عادل حمدان الكنزاوي، السبت، ترشحه رسميا لمنصب رئاسة الوزراء.

واكد الكنزاوي في بيان ان العراق اليوم بحاجة لرؤية علمية حضارية تؤسس لبناء العراق وترفد اقتصاده وتخلصه من النظام الريعي المعتمد على النفط، مشيرا الى ان ترشحه ياتي من باب التكاتف والالتزام بواجب ابناء العراق اتجاه بلدهم وانه سيكمل طريق الاعمار الذي ينتظر التنفيذ. انتهى 29/ر77

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