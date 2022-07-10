كندا تعيد توربينات روسية لألمانيا وتوسع العقوبات على روسيا

قال وزير الموارد الطبيعية الكندي في بيان السبت إن كندا ستُعيد إرسال توربينات روسية تم إصلاحها إلى ألمانيا، وهي توربيات لازمة لصيانة خط أنابيب الغاز نورد ستريم1.

وقالت الحكومة الكندية إن هذه الخطوة ستدعم “قدرة أوروبا على الحصول على طاقة مأمونة وبأسعار معقولة مع استمرارها في الاستغناء عن استخدام النفط والغاز الروسي”.