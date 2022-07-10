Posted on by

كندا تعيد توربينات روسية لألمانيا وتوسع العقوبات على روسيا

قال وزير الموارد الطبيعية الكندي في بيان  السبت إن كندا ستُعيد إرسال توربينات روسية تم إصلاحها إلى ألمانيا، وهي توربيات لازمة لصيانة خط أنابيب الغاز نورد ستريم1.

وقالت الحكومة الكندية إن هذه الخطوة ستدعم “قدرة أوروبا على الحصول على طاقة مأمونة وبأسعار معقولة مع استمرارها في الاستغناء عن استخدام النفط والغاز الروسي”.

وستصدر الحكومة الكندية تصريحا لإعفاء عودة التوربينات من العقوبات الروسية.

عقوبات على روسيا

 

أعلنت كندا أنها ستُوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي لتشمل المعدات الصناعية. 

والعقوبات الكندية الجديدة “ستطبق على النقل البري وخطوط الأنابيب وتصنيع المعادن ووسائل النقل والكمبيوتر والمعدات الإلكترونية والكهربائية، وكذلك الآلات”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close