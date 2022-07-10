لويس سواريز يتلقى عرضاً “مفاجئاً” من نادٍ إيطالي

تلقى الاوروجواياني لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد السابق، عرضاً مفاجئا من أحد الأندية الصاعدة الى الدوري الإيطالي الموسم الجديد 2022-2023.
واضافت، أن “مسؤولي مونزا، يسعون لتدعيم مركز المهاجم الصريح، وحدد قائمة تضم 4 لاعبين لهذا المركز، وهم لويس سواريز وماورو إيكاردي، باولو ديبالا، إدينسون كافاني، ولويس سواريز“.
واكملت، إن “أدريانو جالياني رئيس نادي مونزا، تواصل مباشرة مع لويس سواريز صاحب ال35 عاما، وعرض عليه راتبا سنويا بقيمة 5 ملايين يورو”.
وأوضحت، أن “لويس سواريز متاح كلاعب حر بعد نهاية عقده مع أتلتيكو، ورفض مؤخرا عرضا من ريفر بليت ويفكر في عرض جالياني للانتقال إلى مونزا”.