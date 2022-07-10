نتفليكس تعلن رسميا موعد عرض الموسم الخامس من مسلسل The Crown

تبدأ منصة نتفليكس عرض الموسم الخامس من مسلسل الجوائز الشهير The Crown في نوفمبر 2022، بحسب موقع فاريتي.

أعلنت نتفليكس موعد عرض The Crown في الإيفنت العالمي الخاص بها الذي يقام حاليا ويعرف باسم Tudum، وهو احتفال خاص بتكريم أعمالها والكشف عن تفاصيل المسلسلات والأفلام المرتقبة.

بعد اكتساح مسلسل The Crown لجوائز الإيمي في موسمه الرابع، يعود بطاقم جديد من الممثلين للعب أدوار أفراد العائلة الملكية في أعمارهم المتقدمة.

أبطال الجزء الخامس من مسلسل The Crown

انضمت كل من إليزابيث ديبيكي لتقديم دور الأميرة ديانا في مرحلة ما بعد الانفصال عن الأمير تشارلز الذي سيلعب دور دومينيك ويست، فيما تلعب إيميلدا ستونتون دور الملكة إليزابيث، وليزلي مانفيل تقدم شخصية الأميرة مارجريت.

تسببت أوضاع الإغلاق في المملكة المتحدة بسبب جائحة كورونا، في تعطيل جداول التصوير والإنتاج للمسلسل فترة طويلة، لكن مع تأكيد الحكومة على إعادة فتح البلاد وعودة العمل بالصناعة اعتبارا من 12 أبريل ، تجدد الأمل.

أعلنت إيميلدا ستونتون عن موعد عرض مسلسل The Crown خلال حدث نتفليكس، وأشادت بأداء كلير فوي وأوليفيا كولمان بأداء شخصية الملكة إليزابيث في المواسم السابقة ونيلهما جوائز الإيمي عنه.

وقالت إنها ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على مستوى المسلسل العالي الذي تسبب فيه نجومه السابقين.

تاريخ مسلسل The Crown

بدء عرض مسلسل The Crown، على منصة نتفليكس في عام 2016، ولعبتكلير فوي دور الملكة إليزابيث في جزأيه الأول والثاني ونالت عنه العديد من الترشيحات والجوائز.

تسلمت أوليفيا كولمان الدفة من فوي في الجزأين الثالث والرابع، ومازالت حتى اليوم تجني حصاد إجادتها للدور وتترشح للعديد من جوائز الساج والبافتا، إلى جانب أبطال آخرين على رأسهم إيما كورين التي برعت في تقديم شخصية الاميرة ديانا في مراحل عمرها الشبابية.

بدأت أحداث مسلسل The Crown، مع تولي الملكة إليزابيث العرش بعد وفاة والدها المفاجيء وهي في سن صغيرة، وامتدت الأحداث منذ أواخر الأربعينيات، حتى وصلت الأحداث في الجزء الرابع إلى فترة الستينات والسبعينات مع عرض لأبرز الأحداث والتغيرات التاريخية التي شهدها العالم في ظل حكم الملكة.

سيتعمق الجزء الخامس في مرحلة أوائل التسعينات، وهي فترة مضطربة للغاية في تاريخ العائلة الملكية، ومن المقرر أن تنتهي أحداث المسلسل مع عرض الجزء السادس الذي تقف أحداثه عند أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

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