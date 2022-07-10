نجم مصري شهير ينضم إلى مسلسل The Crown.. ويجسّد شخصية محمد الفايد

يترقب الجمهور عرض الموسم الخامس من المسلسل الملكي الشهير The Crown على منصة نيتفليكس العالمية خلال الأشهر القادمة، حيث تم تحديد قائمة النجوم المشاركين في الموسم الخامس من المسلسل.

مفاجأة الموسم الخامس من مسلسل The Crown

يستعدّ النجم المصري الشهير “أمير المصري” للانضمام للموسم الخامس من مسلسل The Crown على منصة نيتفليكس، ومن المقرر أن يجسّد النجم المصري دور الميلياردير ورجل الأعمال محمد الفايد

وسيجسد المصري شخصية محمد الفايد في مرحلة الشباب وهو رجل الأعمال المصري الشهير كما انه والد دودي الفايد صديق الأميرة ديانا والذي توفي معها في حادث السير الذي اودى بحياة الاميرة الراحلة

ولم تكشف نيتفليكس أي تفاصيل أخرى حول الشخصية أو عدد الحلقات التي سيقوم بها، ولكن أكّدت المنصة بان النجم “سليم ضو” سيقوم بتجسيد شخصية محمد الفايد في مرحلة سنية معينة.

وسيقدّم المسلسل لمحة عن حياة محمد الفايد من خلال شخصية الأميرة ديانا خلال الأشهر الأخيرة من حياتها، كما سيكون له دور بعد ارتباط ابنه دودي الفايد بالأميرة ديانا رومانسياً وحادثة وفاتهما معً التي شغلت الرأي العام.