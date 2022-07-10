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وزارة الزراعة في حكومة الاقليم تحظر استيراد الخيار والطماطم

وزارة الزراعة في حكومة الاقليم تحظر استيراد الخيار والطماطم

قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، حظر استيراد الطماطم والخيار من دول الجوار.

وقالت وزيرة الزراعة بيكرد طالباني، في بيان  انه “من أجل دعم المزارعين بشكل مباشر لبيع المنتجات المحلية من الطماطم والخيار والتصدير إلى الأسواق المركزية والعراقية، تقرر حظر استيراد هذه المحاصيل من دول الجوار”.

واوضحت انه “تم حل هذه المشكلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة الاتحادية”، معربة عن امتنانها لوزير الزراعة الاتحادي “لتجاوبه اليوم وموافقته على طلباتنا ومقترحاتنا في هذا الصدد”.

واقدم ظهر اليوم عدد من الفلاحين على قطع طريق السليمانية – كركوك بمحصول الخيار وذلك احتجاجا على منافسة المستورد لهم وقلة الدعم الحكومي للمنتج المحلي.

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