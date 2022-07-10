Posted on by

‏نائب كردي: توقيت زيارة الكاظمي للموصل غير مناسب ويدل على فشل فريقه الحكومي ومستشاريه

رأى ال‏نائب عن الحزب الديمقرطي الكردستاني ماجد شنكالي، السبت، ان توقيت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة نينوى غير مناسب.
وقال شنكالي في منشور عبر فيسبوك  ان ‏توقيت زيارة الكاظمي الى الموصل في اول ايام العيد غير مناسب تمامًا وهذا يدل على فشل الفريق الحكومي ومستشاريه في اختيار المواعيد المناسبة.

وتابع شنكالي، “اذا كانوا يفشلون في تحديد موعد فكيف سينجحون في ادارة دولة بحجم العراق ؟؟؟، ولكن هذا هو قدر العراق وشعبه ان يقوده من هم ليسوا بحجمه !!!. انتهى 29/ر77

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close