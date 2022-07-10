‏نائب كردي: توقيت زيارة الكاظمي للموصل غير مناسب ويدل على فشل فريقه الحكومي ومستشاريه

رأى ال‏نائب عن الحزب الديمقرطي الكردستاني ماجد شنكالي، السبت، ان توقيت زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة نينوى غير مناسب.

وقال شنكالي في منشور عبر فيسبوك ان ‏توقيت زيارة الكاظمي الى الموصل في اول ايام العيد غير مناسب تمامًا وهذا يدل على فشل الفريق الحكومي ومستشاريه في اختيار المواعيد المناسبة.

وتابع شنكالي، “اذا كانوا يفشلون في تحديد موعد فكيف سينجحون في ادارة دولة بحجم العراق ؟؟؟، ولكن هذا هو قدر العراق وشعبه ان يقوده من هم ليسوا بحجمه !!!. انتهى 29/ر77

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط