إحباط 20 محاولة انتحار بالقفز من على جسور بابل خلال 2022

اعلنت شرطة محافظة بابل إحباط 20 محاولة انتحار بالقفز على جسور المحافظة، خلال الستة أشهر الأولى من العام 2022، فيما أشار مدير اعلام شرطة المحافظة عادل الحسيني الى ان زيادة محاولات الانتحار أجبرت قوات الشرطة على وضع وحدات مراقبة قرب تلك الجسور.

الحسيني قال الاثنين (11 تموز 2022)، انه “خلال الستة أشهر الماضية، احبطت قوات الشرطة 20 محاولة انتحار عن طريق القفز من على جسري المحافظة، وتم انقاذ الاشخاص بواسطة شرطة الانهار والطوارئ”.

جسر المسيب وجسر الحلّة اهم جسرين في محافظة بابل، يقعان على نهر الفرات الذي يمرّ بدوره بعدّة مدن في المحافظة.

واشار العميد الحسيني الى تتعدد محاولات الانتحار عن طريق القفز من على هذين الجسرين الى مياه الفرات، ما دفع الى تشكيل وحدات مشتركة بين شرطة الانهار وقوات الطوارئ وتثبيتها قرب الجسرين، لسدّ الطريق امام محاولات الانتحار.

في عام 2021 وصل عدد حالات الانتحار في العراق الى 772 حالة، اي مايزيد بمئة حالة عن السنة التي سبقته.

وحسب المادة 408 من قانون العقوبات العراقي، يعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات كل من يدفع شخص الى الانتحار او يساعد في تنفيذ الانتحار، دون تحديد عقوبة لمن يحاول الانتحار.

مدير شرطة بابل اشار الى انه “بعد انقاذ الاشخاص الذين يقدمون على الانتحار، يتم تحويلهم الى الجهات المسؤولة”.

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