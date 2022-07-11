الأنواء الجويّة تتنبأ بعاصفة غبارية جديدة تضرب العراق

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية عن الحالة الجويّة للبلاد خلال الأيام المقبلة، مشيرة الى امكانية حدوث عاصفة غبارية جديدة تضرب وسط وجنوب العراق الخميس المقبل.

وحسب بيان صادر عن الهيئة، الاثنين (11 تموز 2022)، سيشوب مناطق العراق طقسا صحوا ومشمسا، مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق واستقرارها في مناطق اخرى خلال الأرعة أيام المقبلة.

واليوم الاثنين، يغلب على مناطق العراق جوا صحوا، مع استقرار درجات الحرارة، وفرصة لتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد.

وتصل اعلى درجات الحرارة الى 47 درجة مئوية خلال اليوم في محافظتي البصرة وميسان، فيما تصل الحرارة ادنى مستوياتها عند 40 درجة مئوية في محافظتي اربيل والسليمانية بأقليم كوردستان، فيما تصل درجة الحرارة العظمى الى 43 درجة مئوية في العاصمة بغداد.

وأشارت الانواء الجوية الى سيطرة طقس صحو في مختلف انحاء البلاد، مع تحوله الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى واستقرار درجات الحرارة، في حيت ترتفع درجات الحرارة في مناطق اقليم كوردستان والمناطق الشمالية قليلا عن اليوم.

وسيستمر الطقس الصحو خلال يوم الاربعاء مع ارتفاع درجات الحرارة، مع فرصة لتصاعد الغبار في المنطقة الوسطى بعد ظهر اليوم.

هيئة الأنواء الجوية اوضحت ان هناك فرصة لتصاعد الغبار في منطقتي وسط وجنوب العراق خلال الخميس المقبل مع ارتفاع درجات الحرارة، و امكانية هبوب عواصف ترابية في المنطقة الوسطى، فيما ستكون الاوضاع الجوية اكثر استقرارا في اقليم كوردستان والمناطق الشمالية.

وتعرضت مدن ومحافظات العراق، خلال الشهرين الماضيين الى عدّة عواصف ترابية كثيفة، خصوصا في المدن الواقعة في الوسط والجنوب، ما تسبب بحالات اختناق ادت الى نقل آلاف المواطنين الى المستشفيات ووفاة بعض منهم.

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