الاتحاد الوطني: لن نتدخل بمنصب رئاسة الوزراء

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، الاثنين، أن منصب رئاسة الوزراء هو للمكون الشيعي حصرا ولن نتدخل به.

وقال فقي في حديث ، إن “الاكراد لا دخل لهم بشخص رئيس الوزراء كون الأحزاب الشيعية هي المعنية بتسمية المرشح لهذا المنصب”.

وأضاف: “نحترم أي شخصية تتفق عليها الأطراف الشيعية، وأي شخص سيقدمه الإطار التنسيقي سنصوت عليه، ولكن من الأفضل أن تتمتع هذه الشخصية المرشحة بالقوة والخبرة والدراية الكافية، لإنقاذ البلد من الأزمات المختلفة”.

وكان عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي قد أكد، ان الترشح لمنصب رئيس الوزراء مفتوح للجميع ولاينحصر بالشخصيات الاطارية فقط، لافتا الى إمكانية ترشح شخصيات مستقلة لهذا المنصب اذا حظيت بالقبول وانطباق المعايير عليها.انتهى 25 ع

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