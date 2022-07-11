المختار : رد فعل العراق ضعيف لمنع تركيا من بناء سد الجزرة

وزارة الموارد المائية الجفاف في العراق سد الجزرة سد اليسو

انتقد مستشار لجنة الزراعة والمياه النيابية عادل المختار، اليوم الاثنين، عدم وجود موقف عراقي رسمي لمنع تركيا من بناء سد الجزرة، لما له من اضرار على العراق.

وقال المختار في حديث ، انه “منذ عام 2017 ونحن ننادي بضرورة اتخاذ موقف رسمي لمنع بناء سد الجزرة من الجانب التركي”، مبيناً أن “سد الجزرة يعتبر القاتل حيث يقتل مياه نهر دجلة وهو مبني اساسا ما بين سد اليسو والحدود”.

وأضاف المختار أن “سد الجزرة هو سد اروائي اي ان كل المياه التي يطلقها سد اليسو يأخذها سد الجزرة ويوجهها للزراعة وواضح من خلال ذلك عملية منع الاطلاقات المائية باتجاه نهر دجلة والعراق وهذا كارثة”، مؤكداً انه “منذ عام 2017 ولحد الان لا يوجد موقف رسمي لمطالبة تركيا ومنعها من بناء سد الجزرة”.

وبين المختار ان “المشكلة هي ان السياسة العراقية المائية بدات تعمل بنفس سياسة التعامل مع سد اليسو وهي المماطلة الى ان انتهى سد اليسو واصبحنا امام الامر الواقع”.

وتابع المختار ان “رد فعل العراق اليوم تجاه بناء السدود ضعيف جدا والادارة المائية ضعيفة ولحد الان لم يتحرك احد وتركيا وصلت مرحلة الخرائط وقريبا ستباشر بالتنفيذ ونحن لا نزال نراوح بمكاننا ولا يوجد اي موقف حتى هذه اللحظة”.

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