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النائب علي شداد : السيد عمار الحكيم رسم ملامح  المرحلة المقبلة واكد على اهمية مضي العملية السياسية بمساري الموالاة والمعارضة التقويمية

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قال النائب عن تحالف قوى الدولة “علي شداد” ان رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم رسم من خلال خطبة العيد التي القاها في العاصمة العراقية بغداد  ملامح المرحلة المقبلة  وشدد على اهمية المضي بالعملية السياسية الى الامام وتطوير مفاصلها من خلال اعتمادها على ركنيين مهمين واساسيين هما الموالاة والمعارضة التقويمية” .

وقال “شداد” ان الحكيم اكد على اهمية تقوية النظام البرلماني  من خلال منح دور ملحوظ للمعارضة التقويمية التي تأخذ على عاتقها متابعة الحكومة وتقويم ادائها شريطة ان تتحمل قوى الموالاة دعم الحكومة والدفاع عن متبنياتها” .

ولفت “شداد” الى ان الحكيم حث الكرد على اهمية الاسراع بحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية  واعرب عن اسفه لانسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب ووصف دورهم بالأساسي والمهم وان خروجهم من البرلمان لايعني ابتعادهم عن المشهد السياسي  العام” .

 واشار “شداد” الى ان وثيقة البناء الاستيراتيجي التي دعا اليها السيد الحكيم في وقت سابق  جدد الدعوة لتنبنيها مرة اخرى باعتبارها تحتوي على مدد  وسقوف زمنية ملزمة للحكومة المقبلة وعلى اساسها يتم محاسبة الحكومة وتقييم عملها” . 

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