برلماني عراقي: تهريب بنزين نينوى الى اقليم كوردستان وسوريا ولبنان

صرح النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، بأنه يتم تهريب بنزين محافظة نينوى الى اقليم كوردستان وسوريا ولبنان، مشيرا الى ان افضل حلّ للمشكلة هو قيام الحكومة العراقية بدعم اقليم كوردستان في خفض اسعار الوقود. فيما أكد مسؤول في محافظة نينوى انه ستجري حملة كبيرة لالقاء القبض على مهربي المنتوجات النفطية من المحافظة، بعد انتهاء عيد الأضحى.

وقال الدوبرداني الأحد (10 تموز 2022)، أنه “يتم تهريب البنزين من محافظة نينوى بطرق مختلفة الى اقليم كوردستان وسوريا ولبنان. واسوأ طريقة هي نقل البنزين الى خارج المحافظة بالصهاريج، كما توجد سيارات تأتي يوميا من اقليم كوردستان لنينوى عدّة مرات، تقوم بتعبئة الوقود ونقلها وبيعها فيما بعد”.

واشار النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى الى “اختلاف كبير بين اسعار البنزين في نينوى عما في اقليم كوردستان، وهذا ما يدفع عددا كبيرا من الناس للتوجه الى نينوى للحصول على الوقود، كما يتم تهريب النفط من المحافظة بالصهاريج، ما تسبّب بحدوث الأزمة”.

وأوضح الدوبرداني ان افضل حلّ لمشكلة الوقود الراهنة هو “مساعدة الحكومة العراقية لإقليم كوردستان، من اجل خفض أسعار البنزين في اقليم كوردستان، وتمكن سكان اقليم كوردستان من الحصول على البنزين باسعار مناسبة”.

فيما يتعلّق بتوزيع وقود البنزين بنظام البطاقة (الكوبون)، ذكر الدوبرداني انه “لا يمكن العمل بنظام الكوبون في الوقت الراهن، لأن 20 بالمائة فقط من سكان المحافظة قاموا بإنشاء البطاقات، كما ان مشكلة نقص البيانات والمعلومات المتعلقة بالسيارات وسنوياتها والمعلومات المتعلقة بسكان نينوى، تؤخر سير العملية”.

وتقوم الحكومة العراقية بتوزيع نوعين مختلفين من البنزين على المحطات، النوع العادي ويبلغ سعر الليتر منه الى 450 دينارا، والنوع المحسن يصل سعر الليتر الواحد منه الى 650 دينارا.

وكان، المدير التنفيذي للجنة إعادة إعمار الموصل، عبد القادر الدخيل، قد اعلن في وقت سابق من اليوم، ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قرر تنفيذ حملة كبيرة، بعد عيد الأضحى، لإلقاء القبض على مهربي المشتقات النفطية في المحافظة، في عملية مشابهة للتي نفذت في محافظة ديالى.

وقال الدخيل لشبكة الاعلام العراقية، انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من محافظة نينوى ووزارة النفط العراقية، من اجل تزويد المواطنين بالبنزين عبر البطاقات (الكوبونات). وفيما يتعلّق بإصدار البطاقات، أشار الى “عدم توفر بيانات ومعلومات عدد كبير من المواطنين، نتيجة لعمليات التخريب التي نفذها تنظيم داعش وتشويه وتدمير السجلات والمعلومات الاولية”.

المدير التنفيذي للجنة إعادة إعمار الموصل، لفت الى انه تمت زيادة حصة محافظة نينوى من البنزين الى اكثر من ثلاثة ملايين و500 ألف ليتر يوميا، مشيرا الى توجيه الكاظمي للحكومة المحلية في المحافظة بحلّ الأزمة بالاعتماد على نظام البطاقات، والذي يتم من خلاله تحديد حصص السيارات من البنزين، وستكون حصص سيارات الأجرة (التاكسي) أكبر من حصة السيارات الخاصة.

والسبت الماضي (9 تموز 2022)، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في كلمة القاها خلال مشاركته في مراسم اقيمت بجامعة الموصل بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير المدينة من قبضة داعش، ان هناك بعض الاشخاص يستغلون الوضع في محافظة نينوى، ويقومون بتهريب المحروقات منها، مؤكدا ان الحكومة العراقية نجحت بإيقاف تهريب الوقود من محافظة ديالى الى محافظة كركوك، وستقوم بإيقاف تهريبه من نينوى ايضاً.

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