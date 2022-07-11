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رغم ارتفاع اصابات كورونا..الصحة: لا يوجد مايدعو الى تقييد حركة المواطنين

حددت وزارة الصحة، الاثنين، الوسيلة الأمثل والأنجح لتفادي خطر الإصابات بكورونا، وفيما اشارت الى أن معدل الإصابات وصل الى 30% فأنها اكدت عدم وجود حاجة تستدعي لتقييد حركة المواطنين جراء ارتفاع نسب الإصابات.

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير للوكالة الرسمية ، إن “هناك ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات، مع قلة دخول الأشخاص المصابين للمستشفيات مقارنة بالموجات السابقة التي ضربت العراق”.

وأضاف انه” لا ضرورة تستدعي اصدار قرارات تقيد حركة المواطنين وتؤثر في معيشتهم”، مشدداً على ضرورة “الاكتفاء بالإجراءات الوقائية التوعوية بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي بين المواطنين”.

وأشار الى أن “معدل الإصابات وصل الى 30% واغلبها حالات خفيفة”، مبيناً أن “الوسيلة الوحيدة الأمثل والأنجح لتفادي خطر الإصابات تتمثل بتلقي اللقاح على اعتبار أن الممارسات الميدانية في المستشفيات أثبتت أن أغلب الراقدين هم اشخاص غير ملقحين ضد الفيروس”، مؤكداً أن” اللقاحات فعالة وأمينة للمواطنين”. انتهى 25ن

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