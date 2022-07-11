سد الجزيرة يدق ناقوس الخطر تحذير نيابي من تحرك تركيا لبناء سد كبير سيقطع مياه دجلة عن العراق

كشفت لجنة الموارد المائية النيابية، اليوم الاثنين، عن عزم تركيا بناء سد كبير سيقطع مياه دجلة عن العراق وسيكون هذا السد والمعروف بسد الجزيرة بوابة لحرمان العراق من كامل حصته المائية، مستغربة من الصمت الحكومي عن هذا الأمر.

وقال رئيس اللجنة ثائر مخيف الجبوري ان “السد الذي تعتزم تركيا بنائه هو من أخطر انواع السودود وهو سد اروائي واذا تم انشائه فلن تصل للعراق قطرة ماء من تركيا حيث سيفتح أفرع له لارواء الزراعة في تركيا ماسيسبب خطر كبير على العراق وهذا الأمر عليه صمت حاليا ولايوجد اي تحرك عليه رغم انه سينشأ على بعد 35 كم عن الحدود مع العراق” .

وبين الجبوري ان “التلويح بالورقة والتبادل التجاري مع تركيا غير صحيح لأننا نعطيهم الذريعة بالبناء فنحن نرتبط بقوانين دولية على الدبلوماسية العراقية التحرك والا فأن السكوت سيجعل تركيا تقوم ببناء السد خلال سنة لانه أصغر من سد اليسو”.

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