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فضيحة جديدة في مطار النجف: طردوا المسافرين لسبب “غريب”!

فضيحة جديدة في مطار النجف: طردوا المسافرين لسبب "غريب"!

أفاد أحد المسافرين،  الأحد، بمنعهم من دخول مطار النجف وطردهم، بعد إلغاء رحلتهم.

وقال المواطن في شريط مصور، إن “إدارة مطار النجف أبلغتهم عند وصولهم إلى المطار، بعطل الطائرة المخصصة لرحلتهم، وطردتهم من المطار”.

وأشار إلى أن “الإدارة أبلغتنا بأن المطار فيه طائرتين، الأولى تعطلت، والثانية مُنعت من الإقلاع”، منتقداً “الإجراءات وسوء التعامل والفشل داخل مطار النجف“، على حد قوله.

ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى، بل الثالثة خلال أقل من 3 أشهر، حيث كانت الأولى عندما اخترق طفل بوابات المطار، وصعد الطائرة، ثم الثانية، التي سافر بها شخص إلى إيران من دون أن يُختم له بالعبور.

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