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للإطلاع ميدانياً على العمل.. وزير الهجرة والمهجرين يزور فرع الوزارة في محافظة كركوك

بهدف متابعة أحوال النازحين والخدمات المقدمة لهم، زار وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي، اليوم الإثنين، فرع الوزارة في محافظة كركوك.

 

والتقى سيادته بالكادر العامل في هذا الفرع للإطلاع ميدانياً على الواجبات والمهام التي تقوم بها وزارة الهجرة والمهجرين في هذه المحافظة والدورات التدريبية التي يتم تنظيمها للنازحين بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في العراق، فضلا عن الاستمرار في منح الأسر النازحة المساعدات المختلفة.

 السيد الوزير أكد على أهمية التواصل الدائم مع النازحين ومتابعة احتياجاتهم وطلباتهم والتعامل الحسن معهم وتوفير البيئة المناسبة لهم وتسخير الإمكانات في هذا المجال بالتنسيق مع باقي مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية.

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