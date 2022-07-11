Posted on by

مقارنة بين جابر و صدام في عيد الأضحى

جابر هو أخي الشهيد السيد جابر السيد جواد الحكيم ، و صدام هو أعتى مجرم في تاريخ البشرية

هل يمكن المقارنة بينهما ؟

* صحيح أن أخي الشهيد جابرهو نزيل النعيم الخالد في الجنة الآن … و صحيح أيضا ً أن قاتله #صدام_المجرم ….يتقلب الآن في نار جهنم … ” مذموما ً مدحورا ً” ..

* و صحيح أن أخي الشهيد أستشهد يوم عيد الأضحى المبارك و قاتله #صدام_المجرم شُنق في اليوم نفسه … فهل هي الصدفة  ؟ أم ماذا ؟

* و صحيح أن الشهيد السيد محمد باقر الصدر أُعدِم يوم 9 نيسان ، و أن قاتله #صدام_المجرم  قد إنتقل إلى نار السعير في 9 نيسان … فهل هي الصدفة .. أم ماذا ؟

* قد يكون من الصحيح القول أن الأمريكان هم الذين أطاحوا بـ #صدام_المجرم ، و لكن الصحيح أيضا ً أنهم الذين سلطوه على الشعب العراقي … فأزاحوه عندما انتفت الحاجة له ، راجع التقارير الدولية..

* صحيح أن #صدام_المجرم قد إختفى في ذلك الجُحر النتن الذي تعافه ُ حتى الفئران ….، لعدة أشهر،  و صحيح أنه ترك عائلته يعبث بها الخليجيون ، و الأردنيون … بينما خرج أخي الشهيد السيد جابر شامخا ً مودعا ً والدتي قائلا ً لها سوف أستشهد باللبن المسموم ، المخلوط بالثاليوم …   

* صحيح أن أخي مؤلف ، و كاتب ، و أديب ، و شاعر ، ذُكر إسمه في ( معجم المؤلفين العراقيين) و ( معجم رجال الفكر و الأدب في النجف خلال ألف عام )  و صحيح أيضا ً أن #صدام_المجرم سفاح بلطجي لا يعرف للحرف معنىً..و لم يُشاهد أنه قرأ كتابا ً في حياته ، سوى أنه يحمل المسدس حتى أثناء ما كان يتظاهر بالصــــــلاة الباطلة ، راجع الصورة رجاء ً بـ  google   .

* صحيح أن أخي الشهيد السيد جابر من خدام #الإمام_الحسين_بن_علي_بن_أبي_طالب ، عليهما السلام ، و كان يقوم بفعاليات عديدة لإحياء ذكرى الإمام الشهيد … و الصحيح أيضا ً أن قاتله #صدام_المجرم قد حارب #الإمام_الحسين عليه السلام ، و قصف قبتـــــــــه الشريفة بالمدفعية خلال إنتفاضة شعبان آذار 1991 …

* صحيح أن أخي الشهيد جابر ينتمي إلى #الإمام_علي_بن_أبي_طالب ع ، عن طريق حفيده الحسن المثنى بن الحسن المجتبى ، وصحيح أيضا ً أن قاتله #صدام_المجرم لا يُعرف له أبٌ ، و هو يُنسب إلى إبن تلك التي كانت تقف على طريق تكريت – بغداد ليتلقفها سواق اللوريات…

* صحيح أن أخي الشهيد السيد جابر هو أخ المعتقل المعذب السيد هادي الحكيم ، أول رجل دين شيعي يُحتجز في بيته ( قبل إحتجاز الشهيد محمد باقر  الصدر) و يُودع فيما بعد في زنزانة إنفرادية بسبب رفضه الظلم في العراق ، و أخ الدكتور صاحب الحكيم الذي اعتُقِل و عُذّب ، و صحيح أيضا ً أن أخ #صدام_المجرم هو #المجرم_برزان_التكريتي الوحيد الذي إنقطع رأسُه بحبل المشنقة ، وهو قاتل مئات الشهداء في الدجيل …

* صحيح أن أخي الشهيد السيد جابر يرقد جثمانه الطاهر الآن في وادي السلام المقدس ، قرب إمام المتقين علي بن أبي طالب ع ، في النجف الأشرف ، بين أهله و أحبائه في مقبرة العائلة الكريم … و صحيح أن قاتله #صدام_المجرم قد إحترق قبره ، في العوجه ، ونقل الشباب ُ الأبطال هيكلَه العظميَ إلى مكان كذا سوف يُكشف في يوم من الأيام ……

* صحيح أن أخي الشهيد السيد جابر قد غُسِّل بماء نهر الفرات العذب ، الذي شرب منه الأنبياءُ و الأئمةُ على مر العصور ، و أن قاتله #صدام_المجرم قد طافت بجسده النتن (هوسات الفرحين) و أهازيجهم بموته ، و التقطت لوجهه الكريه مئات صور الذكريات الحلوة الزاهية …

* صحيح أنه قد صُلي و استُغفر له على جسد أخي الشهيد السيد جابر ، في صحن بطل الإسلام الإمام علي عليه السلام … و صحيح أن من قام بالصلاة على جسد #صدام_المجرم ( بدون تغسيل) شخص مختفٍ يخاف من إنتقام العائلة التكريتية ، و أدّعي اني أحتفظ بإسمه ، و صورته …  

* صحيح أن مظاهرات فرح ٍ لأول مرة في التاريخ ، قد جرت في المشاعر المقدسة في مِنى يوم عيد الأضحى المبارك ، و حصلت ُ على شرف الإشتراك بها ، حيث كنتُ هناك بالحج ، في اليوم  السعيد ، يوم إعدام # صدام المجرم ،…. إشترك بهاالحجاجُ من مختلف الدول ، بدون لافتات …و صحيحٌ أن  تشييعا ً مهيبا ً قد جرى لاخي الشهيد السيد جابر شارك فيها محبو الخير و الفضيلة …

* صحيح ان لـ #صدام المجرم ولدان تنتشر صورهما عارييَن في صفحات الإعلام بلغات عالمية عدة ، لا تزال تشاهدهما الملايين من الناس منذ ذلك الوقت لحد الآن ، و صحيح أيضا ً أن إسم أخي الشهيد السيد جابر الحكيم في سجل الخالدين ،

و أن عائلته الكريمة لم تطلب راتبا ً ، و لا تعويضا ً عن شهادته الغالية …

* صحيح أن خال أخي الشهيد السيد جابر هو العلامة الشيخ عبد الكاظم الغبان ،  إمام جماعة ، و وكيل المرجعية الدينية و مؤلف ، و أديب ، و طبيب يعالج المرضى مجانا ً بالطب اليوناني ،،، و خال #صدام_المجرم هو خير الله طلفاح التكريتي ، حرامي بغداد ، الذي إعترض على الله تعالى عندما أصدر كتيبا ً إسماه ( ثلاثة ما كان على الله ان يخلقهم الفرس و اليهود و الذباب ) راجع ويكيبيديا ، و عندما قررالأطباء قطع ساقية لإصابته بالغنغرين رفع رأسه إلى الله تعالى ، كافرا ًبه ، قائلا ً ( أما تلقى غيري حتى تقطع رجلي ) …

* نَم قرير العين يا شهيد الحق و الفضيلة ، يا جابر الحكيم الشهيد…

و عسى أن تشفع لي ، و لمحبي الخير و الحق ، في ذلك اليوم العصيب …

أخوك

#الدكتور_صاحب_الحكيم

عيد الأضحى المبارك

1988

النجف الأشرف  لندن 

Image preview

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close