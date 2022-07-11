مقارنة بين جابر و صدام في عيد الأضحى

جابر هو أخي الشهيد السيد جابر السيد جواد الحكيم ، و صدام هو أعتى مجرم في تاريخ البشرية

هل يمكن المقارنة بينهما ؟

* صحيح أن أخي الشهيد جابرهو نزيل النعيم الخالد في الجنة الآن … و صحيح أيضا ً أن قاتله #صدام_المجرم ….يتقلب الآن في نار جهنم … ” مذموما ً مدحورا ً” ..

* و صحيح أن أخي الشهيد أستشهد يوم عيد الأضحى المبارك و قاتله #صدام_المجرم شُنق في اليوم نفسه … فهل هي الصدفة ؟ أم ماذا ؟

* و صحيح أن الشهيد السيد محمد باقر الصدر أُعدِم يوم 9 نيسان ، و أن قاتله #صدام_المجرم قد إنتقل إلى نار السعير في 9 نيسان … فهل هي الصدفة .. أم ماذا ؟

* قد يكون من الصحيح القول أن الأمريكان هم الذين أطاحوا بـ #صدام_المجرم ، و لكن الصحيح أيضا ً أنهم الذين سلطوه على الشعب العراقي … فأزاحوه عندما انتفت الحاجة له ، راجع التقارير الدولية..

* صحيح أن #صدام_المجرم قد إختفى في ذلك الجُحر النتن الذي تعافه ُ حتى الفئران ….، لعدة أشهر، و صحيح أنه ترك عائلته يعبث بها الخليجيون ، و الأردنيون … بينما خرج أخي الشهيد السيد جابر شامخا ً مودعا ً والدتي قائلا ً لها سوف أستشهد باللبن المسموم ، المخلوط بالثاليوم …

* صحيح أن أخي مؤلف ، و كاتب ، و أديب ، و شاعر ، ذُكر إسمه في ( معجم المؤلفين العراقيين) و ( معجم رجال الفكر و الأدب في النجف خلال ألف عام ) و صحيح أيضا ً أن #صدام_المجرم سفاح بلطجي لا يعرف للحرف معنىً..و لم يُشاهد أنه قرأ كتابا ً في حياته ، سوى أنه يحمل المسدس حتى أثناء ما كان يتظاهر بالصــــــلاة الباطلة ، راجع الصورة رجاء ً بـ google .

* صحيح أن أخي الشهيد السيد جابر من خدام #الإمام_الحسين_بن_علي_بن_أبي_طالب ، عليهما السلام ، و كان يقوم بفعاليات عديدة لإحياء ذكرى الإمام الشهيد … و الصحيح أيضا ً أن قاتله #صدام_المجرم قد حارب #الإمام_الحسين عليه السلام ، و قصف قبتـــــــــه الشريفة بالمدفعية خلال إنتفاضة شعبان آذار 1991 …

* صحيح أن أخي الشهيد جابر ينتمي إلى #الإمام_علي_بن_أبي_طالب ع ، عن طريق حفيده الحسن المثنى بن الحسن المجتبى ، وصحيح أيضا ً أن قاتله #صدام_المجرم لا يُعرف له أبٌ ، و هو يُنسب إلى إبن تلك التي كانت تقف على طريق تكريت – بغداد ليتلقفها سواق اللوريات…

* صحيح أن أخي الشهيد السيد جابر هو أخ المعتقل المعذب السيد هادي الحكيم ، أول رجل دين شيعي يُحتجز في بيته ( قبل إحتجاز الشهيد محمد باقر الصدر) و يُودع فيما بعد في زنزانة إنفرادية بسبب رفضه الظلم في العراق ، و أخ الدكتور صاحب الحكيم الذي اعتُقِل و عُذّب ، و صحيح أيضا ً أن أخ #صدام_المجرم هو #المجرم_برزان_التكريتي الوحيد الذي إنقطع رأسُه بحبل المشنقة ، وهو قاتل مئات الشهداء في الدجيل …

* صحيح أن أخي الشهيد السيد جابر يرقد جثمانه الطاهر الآن في وادي السلام المقدس ، قرب إمام المتقين علي بن أبي طالب ع ، في النجف الأشرف ، بين أهله و أحبائه في مقبرة العائلة الكريم … و صحيح أن قاتله #صدام_المجرم قد إحترق قبره ، في العوجه ، ونقل الشباب ُ الأبطال هيكلَه العظميَ إلى مكان كذا سوف يُكشف في يوم من الأيام ……

* صحيح أن أخي الشهيد السيد جابر قد غُسِّل بماء نهر الفرات العذب ، الذي شرب منه الأنبياءُ و الأئمةُ على مر العصور ، و أن قاتله #صدام_المجرم قد طافت بجسده النتن (هوسات الفرحين) و أهازيجهم بموته ، و التقطت لوجهه الكريه مئات صور الذكريات الحلوة الزاهية …

* صحيح أنه قد صُلي و استُغفر له على جسد أخي الشهيد السيد جابر ، في صحن بطل الإسلام الإمام علي عليه السلام … و صحيح أن من قام بالصلاة على جسد #صدام_المجرم ( بدون تغسيل) شخص مختفٍ يخاف من إنتقام العائلة التكريتية ، و أدّعي اني أحتفظ بإسمه ، و صورته …

* صحيح أن مظاهرات فرح ٍ لأول مرة في التاريخ ، قد جرت في المشاعر المقدسة في مِنى يوم عيد الأضحى المبارك ، و حصلت ُ على شرف الإشتراك بها ، حيث كنتُ هناك بالحج ، في اليوم السعيد ، يوم إعدام # صدام المجرم ،…. إشترك بهاالحجاجُ من مختلف الدول ، بدون لافتات …و صحيحٌ أن تشييعا ً مهيبا ً قد جرى لاخي الشهيد السيد جابر شارك فيها محبو الخير و الفضيلة …

* صحيح ان لـ #صدام المجرم ولدان تنتشر صورهما عارييَن في صفحات الإعلام بلغات عالمية عدة ، لا تزال تشاهدهما الملايين من الناس منذ ذلك الوقت لحد الآن ، و صحيح أيضا ً أن إسم أخي الشهيد السيد جابر الحكيم في سجل الخالدين ،

و أن عائلته الكريمة لم تطلب راتبا ً ، و لا تعويضا ً عن شهادته الغالية …

* صحيح أن خال أخي الشهيد السيد جابر هو العلامة الشيخ عبد الكاظم الغبان ، إمام جماعة ، و وكيل المرجعية الدينية و مؤلف ، و أديب ، و طبيب يعالج المرضى مجانا ً بالطب اليوناني ،،، و خال #صدام_المجرم هو خير الله طلفاح التكريتي ، حرامي بغداد ، الذي إعترض على الله تعالى عندما أصدر كتيبا ً إسماه ( ثلاثة ما كان على الله ان يخلقهم الفرس و اليهود و الذباب ) راجع ويكيبيديا ، و عندما قررالأطباء قطع ساقية لإصابته بالغنغرين رفع رأسه إلى الله تعالى ، كافرا ًبه ، قائلا ً ( أما تلقى غيري حتى تقطع رجلي ) …

* نَم قرير العين يا شهيد الحق و الفضيلة ، يا جابر الحكيم الشهيد…

و عسى أن تشفع لي ، و لمحبي الخير و الحق ، في ذلك اليوم العصيب …

أخوك

#الدكتور_صاحب_الحكيم

عيد الأضحى المبارك

1988

النجف الأشرف لندن

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