وزير الداخلية العراقي يصل الى كركوك

وصل وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، على رأس وفد أمني، الى محافظة كركوك.

وتوجّه الغانمي، الاثنين (11 تموز 2022)، الى محافظة كركوك، وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية فقد وصل وزير الداخلية والهجرة والمهجرين الى المحافظة على رأس وفد امني.

ولم تذكر الداخلية العراقية اي تفاصيل حول الزيارة القائمة، والهدف منها والفترة التي سيستغرقها الوزير العراقي في كركوك.

وتعاني محافظة كركوك، من جملة مشاكل تثقل حياة المواطنين، وفي مقدمتها غلاء الأسعار، سوء الخدمات، فضلا عن هشاشة الوضع الامني، حيث لا تزال مناطق كثيرة تابعة للمحافظة تتعرض بين الحين والآخر الى هجمات مسلحة من فلول تنظيم داعش تضع حياة المواطنين وممتلكاتهم في خطر.

كما يشير بعض سكان المحافظة من المكونات المختلفة، خصوصاً المكون الكوردي، الى تعرضهم لسياسات تميزية في مناطقهم واستملاك اراضيهم من قبل مواطنين عرب مستقدمين من باقي المدن والمحافظات العراقية.

وتأتي زيارة الغانمي الى المحافظة للإطلاق على الاوضاع الامنية فيها، ومن المقرر ان يجتمع مع عدد من القادة والمسؤولين الأمنين في كركوك لمناقشة الملف الأمني فيها.

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