چم عيد راح اواجه
ميسون نعيم الرومي
فدوه العراق الأصل – جنسيته عراقية
اربوعه تتباهه تظل – متصير ابد عجميه
اصل الحضاره والمجد – اول يضل ما يرضه تاليه
باچر يهب اوينتفض – ايعلي رايته وايفرّح الدنيه
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الماي يحضن بالجرف – عشگ المحب حنيه
دجله او فرات الأزل – تمشي ابغوه اكباريه
من اهد آشور وأكد – بانفاسهم محميه
أهوار والبردي اوگصب – اشمحلاهه جنوبيه
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النخل شامخ عـِلـَه – غنواته للگمر ليليه
سعفاته تتمايل غنج – نسمة هوه اشماليه
الرطب اشكال الرطب – واحلاهن البرحيه
گنطار خستاوي عسل – شحسب شعد ما بيه
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الشمس لو طـَر الفجر – هلهولة فرح يوميه
ابنياته فخاتي امحجله – نجوم السمه اعراقيه
اورود اهلنه امشكله – بالحب تظل محميه
خوان شركه ابهالوطن – اقليات منهم .. شيعيته وي سنيه
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مگروده أمنه امحسره – من قال اوبله مدميه
قتل وسجن وادموم – وامنه بالگلب مچويه
من غاب ابنه گبل – تبچي اوتون مسبيه
چم عيد راح اواجه – تنطر يجي عيديه
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ارجاله من سومر واكد – ماترضه الجهل حضريه
همه الأمل همه الرجه – جنوب واشمال اوسط وياهم الغربيه
لو هبـَّـت اتسد الشمس – اتطهر الأرض تكنس اللوگيه
فدوه العراق الأصل – اول يظل ميصير تاليه
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تموز/ 2022
الســـــــــــويد