چم عيد راح اواجه

ميسون نعيم الرومي

فدوه العراق الأصل – جنسيته عراقية

اربوعه تتباهه تظل – متصير ابد عجميه

اصل الحضاره والمجد – اول يضل ما يرضه تاليه

باچر يهب اوينتفض – ايعلي رايته وايفرّح الدنيه

***

الماي يحضن بالجرف – عشگ المحب حنيه

دجله او فرات الأزل – تمشي ابغوه اكباريه

من اهد آشور وأكد – بانفاسهم محميه

أهوار والبردي اوگصب – اشمحلاهه جنوبيه

***

النخل شامخ عـِلـَه – غنواته للگمر ليليه

سعفاته تتمايل غنج – نسمة هوه اشماليه

الرطب اشكال الرطب – واحلاهن البرحيه

گنطار خستاوي عسل – شحسب شعد ما بيه

***

الشمس لو طـَر الفجر – هلهولة فرح يوميه

ابنياته فخاتي امحجله – نجوم السمه اعراقيه

اورود اهلنه امشكله – بالحب تظل محميه

خوان شركه ابهالوطن – اقليات منهم .. شيعيته وي سنيه

***

مگروده أمنه امحسره – من قال اوبله مدميه

قتل وسجن وادموم – وامنه بالگلب مچويه

من غاب ابنه گبل – تبچي اوتون مسبيه

چم عيد راح اواجه – تنطر يجي عيديه

***

ارجاله من سومر واكد – ماترضه الجهل حضريه

همه الأمل همه الرجه – جنوب واشمال اوسط وياهم الغربيه

لو هبـَّـت اتسد الشمس – اتطهر الأرض تكنس اللوگيه

فدوه العراق الأصل – اول يظل ميصير تاليه

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تموز/ 2022

الســـــــــــويد

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