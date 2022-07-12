اتحاد الكرة: تقنية «VAR» حاضرة في الموسم المقبل

بغداد: نبيل الزبيدي

أعلن الاتحاد المركزي لكرة القدم عن سعيه الجاد لتوفير الأموال اللازمة لتغطية نفقات تعاقد المدرب الأجنبي لمنتخبنا الوطني، مشدداً على أن الدوري الكروي المقبل الذي سيشهد تطبيق تقنية “ الڤار” الخاصة بالتحكيم، سيتكون من 20 فريقاً بمعزل عن أي مسمى آخر، مبيناً أن تقليص أو زيادة عدد المشاركين فيه سيتطلب العودة إلى الجمعية العمومية للتصويت بحسب النظام الأساس، لافتاً إلى أن موعد نهائي الكأس بين الكرخ والكهرباء سيكون في السادس عشر من الشهر الحالي وسيحتضنه ملعب الحبيبيّة.

وقال علي جبار النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد يوم أمس في مقر اتحاد اللعبة: إن” إرجاء تسمية المدرب الأجنبي الجديد لمنتخبنا الوطني الأول يعود إلى أسباب مالية بحتة “ مبيناً أن “وزير الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد (عدنان درجال) يسعى إلى توفير السيولة الماليّة لتأمين عقد المدرب المقبل للمنتخبِ الوطني ولمدة أربع سنوات }.

وأضاف أن “اتحاد الكرة درس ملفات العديد من المدربين العالميين الذين أبدوا رغبتهم في العمل وقيادة أسود الرافدين في المرحلة المقبلة”، مطالباً “ المكتب التنفيذي تأمين الأموال أولاً ومن ثم المضي قدماً بالتسمية والإفادة من أخطاء الماضي بعد أن جرت العادة التعاقد مع المدربين رغم أن خزينة الاتحاد خاوية }.

وبشأن الموضوع الساخن الذي طفا على سطح الأحداث الرياضية المتعلق بشكل دوري الكرة للموسم المقبل، نفى جبار “ وجود أي ضغوطات تمارس على المكتب التنفيذي من قبل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بشأن عدد المشاركين في الموسم المقبل “ ، موضحاً أن “ الدوري المنصرم انتهى في الثاني من الشهر الحالي وأن أول اجتماع عقده الاتحاد بشأن الموسم المقبل كان قبل يومين وأن التسرع في اتخاذ القرارات سيؤدي إلى ظلم بعض الأندية وحدوث الأخطاء كالتي حصلت في الموسم المنصرم من خلال عدم إعلان اللوائح الخاصة بنظام الدوري حتى المرحلة الثانية».

ونوه بأن “عدد الفرق التي ستشارك في الدوري الممتاز أو أي مُسمى آخر سيكون 20 فريقاً لأن النظام الأساسي للاتحادِ الذي أقرته الجمعيةُ العموميّة يلزم بإقامة مسابقة المستوى الأول من 20 فريقاً، وان تغييره يحتاج إلى التصويت بالموافقة من قبل الجمعية العمومية”، محذراً في الوقت نفسه “ جميع الأندية المشاركة في دوري المستوى الأول للموسم المقبل بأنها ستخضع لمعايير احترافية صارمة بحسب تراخيص الاتحاد الآسيوي لتطوير المنافسة وإظهارها بالمظهر اللائق».

وإزاء استخدام تقنية” الڤار” الخاصة بالتحكيم في النسخة المقبلة، بيّن جبار “أن للجنة الحكام حكمين متخصصين هما علي صباح ومهند قاسم ولديهما خبرة في هذا الشأن “، معلناً أنه “تم الاتفاق على استخدام تقنية “حكم الفيديو المساعد” مع تخصيص دورات تدريبية للحكام وللعاملين عليها، بغية الارتقاء بالمستوى العام للدوري المقبل». وعن أسباب تأجيل نهائي كأس العراق قطع جبار الشك باليقين قائلاً: “ نهائي كأس العراق للموسم 2021/ 2022 سيقام في السادس عشر من الشهر الحالي في ملعبِ الحبيبيّة، وإن التأخير جاء بسبب الاستعداد الأمثل لهذه المباراة المهمة بالإضافة إلى حسم ملف جلب الرُعاة والنقل التلفازي وأمور لوجستية أخرى”.

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